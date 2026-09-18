Октобар доноси новац за ова три знака

Аутор:АТВ редакција
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Знаш онај осјећај када паре само пролете кроз руке? Тек легне новац, а већ искрсне неки рачун, квар или трошак који све поквари. Е, томе за ова 3 знака долази крај, октобар им доноси велику промјену.
Стиже пун новчаник и крај мука, а са њим и дани када ће поново имати разлога за осмијех, љепши осјећај у свакодневици и више самопоуздања.
Дуго су ћутали, штедјели и одлагали оно што желе. Сада долази период када ће се промјена коначно осјетити – и у новчанику и у њиховом свакодневном животу.
Шкорпије добро знају како изгледа када новац стигне и већ истог дана нестане. Увијек искрсне нешто што мора да се плати – рачун, поправка, трошак за кућу или неки непланирани издатак који једноставно не може да чека.
Због тога најчешће прво мисле на све друге, док своје жеље остављају за неки други пут.
Али октобар им доноси период у којем ће коначно моћи да мисле и на себе. Паре ће се лакше задржавати код њих, а оно што су дуго одлагали полако долази на ред. Умјесто да сваки динар одмах оде на неку обавезу, моћи ће да га потроше и на нешто што ће њих обрадовати.
За Шкорпије долази пун новчаник и крај мука, не зато што ће преко ноћи заборавити све обавезе, већ зато што више неће имати осјећај да их сваки нови трошак враћа неколико корака уназад.
Рибе обично дуго размишљају прије него што направе важан потез. Воле да буду сигурне да је одлука добра, па неке прилике због тога оставе да сачекају.
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Октобар им доноси тренутак када се ствари покрећу. Новац може стићи кроз посао, договор или нешто што су раније започеле, а сада коначно почиње да даје резултат.
Биће то онај осјећај када не мораш више да кажеш себи: „Сачекаћу још мало.“ Планови који су стајали могу да се помјере, а жеље које су биле на чекању могу коначно да дођу на ред.
Код Риба пун новчаник и крај мука значи да ће послије дужег опреза моћи мало слободније да располажу својим новцем и да не размишљају о свакој ситници.
Девице су познате по томе што не одустају. Док други дигну руке, оне настављају даље и чекају свој тренутак.
А тај тренутак за њих долази у октобру. Оно што су дуго градиле почиње да доноси резултат, новац се лакше задржава у рукама, а неке ствари које су стално помјерале коначно долазе на ред.
Послије мјесеци у којима су морале да мјере сваки трошак и бирају шта је прече, стижу дани када ће моћи да кажу: доста је било стезања каиша.
Пун новчаник и крај мука за Девице долазе као награда за сав труд који су уложиле. Коначно ће моћи да купе нешто за себе, да испуне неки план који су дуго одлагале и да не размишљају стално шта ће сљедеће искрснути.
Када коначно дође пун новчаник и крај мука, немојте се враћати старим навикама. Не трошите све чим стигне. Завршите оно што већ дуго одлажете. Оставите дио новца са стране, затребаће вам.
Почастите себе, али немојте баш све да спискате. Поента није само да новац коначно стигне, већ да се овог пута мало дуже задржи у вашем џепу.
Послије много одрицања и гледања гдје одлази сваки динар, Шкорпија, Рибе и Девица улазе у период када ће коначно моћи мало да одахну.
Јер некада највеће богатство није само више новца, већ осјећај да више не морате да бринете због сваке ситнице и да коначно можете да живите мало мирније, преноси Крстарица.
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