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Лавров о изборима за Думу: Излазак на гласање - одговор на покушаје слабљења Русије

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18.09.2026 12:58

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров током посјете Московском државном институту за међународне односе (МГИМО) поводом почетка школске године, познате као „Дан знања“, у Москви, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Учешће руских грађана на изборима биће заједнички одговор онима који желе да ослабе Русију и лише је права да самостално одређује своју судбину, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

Шеф руског Министарства спољних послова напоменуо је да ће грађани у наредним данима морати да „направе важан избор за земљу“, чији ће резултати бити кључни за будућност Русије, њен прогресивни развој, безбједност и суверенитет земље.

„Ово учешће руских грађана на изборима биће наш заједнички одговор онима који желе да ослабе Русију и лише нас права да самостално одређујемо своју судбину“, рекао је Лавров у свом обраћању, цитирајући руског предсједника Владимира Путина.

Раније данас, заменик предсједника Савјета безбједности Русије и предсједник странке Јединствена Русија Дмитриј Медведев оцијенио је приликом гласања на свом бирачком мјесту да сваки Рус који гласа на изборима приближава побједу над непријатељем.

Руски предсједник Владимир Путин заказао је изборе за девету Државну думу за 20. септембар 2026. године. Гласање ће се одржати током три дана, од 18. до 20. септембра. Руски лидер назвао је предстојеће изборе за Државну думу најважнијим унутрашњополитичким догађајем у земљи, преноси Спутњик.

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Тагови :

Сергеј Лавров

Русија

избори

Дума

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