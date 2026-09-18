Пожар на Чврсници и даље гори: Потребан ангажман канадера и хеликоптера

Аутор:АТВ редакција
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Пожар на планини Чврсници, на локалитету Развале, и даље је активан и шири се према Малом Вилинцу и Рисовцу, тако да је и данас потребан ангажман канадера и хеликоптера, како би помогли у гашењу.
Током јучерашњег дана хеликоптер Оружаних снага БиХ обавио је десет избачаја воде, док су у послијеподневним часовима два канадера из Хрватске обавила 18 избачаја, саопштено је из Федералне управе цивилне заштите.
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Из Управе додају да је пожар на неприступачном терену, тако да до пожаришта није могуће доћи ватрогасним возилима.
(Срна)
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