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Пожар на Чврсници и даље гори: Потребан ангажман канадера и хеликоптера

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18.09.2026 14:55

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Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Фото: Özgür Sürmeli/Pexels

Пожар на планини Чврсници, на локалитету Развале, и даље је активан и шири се према Малом Вилинцу и Рисовцу, тако да је и данас потребан ангажман канадера и хеликоптера, како би помогли у гашењу.

Током јучерашњег дана хеликоптер Оружаних снага БиХ обавио је десет избачаја воде, док су у послијеподневним часовима два канадера из Хрватске обавила 18 избачаја, саопштено је из Федералне управе цивилне заштите.

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Из Управе додају да је пожар на неприступачном терену, тако да до пожаришта није могуће доћи ватрогасним возилима.

(Срна)

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Тагови :

пожар

Ватрогасци

Хеликоптер

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