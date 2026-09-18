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Хаос у Сеути: Полиција употријебила силу против миграната

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18.09.2026 15:24

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Мигранти покушавају да пређу из Марока у шпанску енклаву Сеута, 30. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Antonio Sempere, File

Шпанска полиција морала је да употријеби силу како би растјерала групу миграната која је покушала да пробије полицијску блокаду и стигне до новог центра за пријем миграната у луци у Сеути, јавила је новинска агенција "Европа прес".

У извјештају се наводи да се ради о мигрантима које су у групама чували полицајци у објекту за привремени смјештај, преноси РИА Новости.

Шпанска полиција за разбијање демонстрација покренула је акцију уклањања хиљада миграната са плажа у сјеверноафричкој енклави Сеута и премјештања дијела њих у привремени смјештај.

Акција је почела рано јутрос, а у њој су учествовали припадници полиције за разбијање демонстрација и шпанске војске.

Снаге реда су навеле да су биле принуђене да користе гумене метке и пендреке усљед насилне реакције једног дијела миграната на обавјештење полиције да морају да се удаље са плаже.

Власти су изградиле нови привремени смјештај унутар луке у енклави, капацитета за 1.700 људи.

Шпанске власти процјењују да се на овој малој територији и даље налази 10.000 миграната. Више од 72.000 људи прешло је крајем јула из Марока у енклаву током до сада рекордног налета на границу, иако је већина касније напустила Сеуту, преноси Срна.

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Тагови :

Сеута

Мигрантска криза у Сеути

Мигрантска криза Шпанија

Полиција

Шпанија

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