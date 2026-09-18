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Како је Станивуковић опет "одржао ријеч" и погазио све што је причао

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18.09.2026 16:05

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Драшко Станивуковић на ТВ дуелу
Фото: ATV

"Сигурно премијер", слоган је Драшка Станивуковића у предизборној кампањи за парламентарне изборе који ће бити одржани 4. октобра.

Занимљиво је да је свега неколико мјесеци раније Станивуковић поручивао како не жели, односно не тражи то мјесто, а сада би на чело Владе Републике Српске.

Десило се то када је устукнуо пред СДС-ом и на конференцији за новинаре рекао да одустаје од кандидатуре за предсједника Републике Српске.

"Не тражимо ово мјесто. Ни министарско, ни премијерско, ни двије осмине, ни четири петине. Ми ћемо одустати од кандидатуре за предсједника Републике. Ми ћемо, исто тако, рећи да нећемо дати кандидата за члана (Предсједништва) и не тражимо ни премијера", рекао је тада Станивуковић.

Није му први пут да се "предомисли"

Није Станивуковићу дуго требало да се предомисли, те је у кампању ушао под слоганом "Сигурно премијер", јасно алудирајући шта му је изборни циљ.

То, међутим, није први да Станивуковић нешто каже, а убрзо се предомисли и промијени своје ставове и жеље.

Најпознатији примјер је свакако онај са Трга Крајине са скупа "Правда за Давида".

Да подсјетимо, одмах након избора 2018. године, окупљенима је рекао да неће ући у Народну скупштину Републике Српске.

"НЕ", јасно је рекао, да би убрзо засјео у посланичку клупу, баш као и његов тадашњи саборац Јелена Тривић.

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Тагови :

Драшко Станивуковић

Избори 2026

ПСС

премијер

предсједник Републике Српске

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