Додик о сусрету са Јемељаненком: О овом ћу говорити и са Путином 29. септембра

Аутор:АТВ редакција
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Орден части са златним зрацима, који је предсједник Републике Српске Синиша Каран уручио великом шампиону Фјодору Јемељаненку, израз је поштовања према његовим великим спортским успјесима и братске љубави коју његујемо према руском народу, истакао је предсједник Милорад Додик.
"Фјодор је својим успјесима, снагом, скромношћу и оданошћу православним вриједностима стекао поштовање далеко изван граница Русије. Бањалука је град који је дао бројне свјетске, европске и олимпијске шампионе и зато добро знамо да препознамо и поштујемо истинску величину једног спортисте", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Орден части са златним зрацима, који је предсједник Републике Српске Синиша Каран уручио великом шампиону Фјодору Јемељаненку, израз је поштовања према његовим великим спортским успјесима и братске љубави коју његујемо према руском народу.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 18, 2026
Фјодор је својим успјесима, снагом,… pic.twitter.com/dnIM1zHc1Y
Додаје да ће о овом сусрету говорити и 29. септембра, када ће се састати с предсједником Русије Владимиром Путином.
"Фјодор је данас међу пријатељима и својом православном браћом. Добро дошао у Републику Српску", наводи Додик.
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