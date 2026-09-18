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Додик о сусрету са Јемељаненком: О овом ћу говорити и са Путином 29. септембра

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18.09.2026 16:22

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран уручио је у Бањалуци прослављеном руском борцу мјешовитих борилачких спортова /MMA/ Фјодору Јемељаненку Орден части са златним зрацима
Фото: АТВ

Орден части са златним зрацима, који је предсједник Републике Српске Синиша Каран уручио великом шампиону Фјодору Јемељаненку, израз је поштовања према његовим великим спортским успјесима и братске љубави коју његујемо према руском народу, истакао је предсједник Милорад Додик.

"Фјодор је својим успјесима, снагом, скромношћу и оданошћу православним вриједностима стекао поштовање далеко изван граница Русије. Бањалука је град који је дао бројне свјетске, европске и олимпијске шампионе и зато добро знамо да препознамо и поштујемо истинску величину једног спортисте", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додаје да ће о овом сусрету говорити и 29. септембра, када ће се састати с предсједником Русије Владимиром Путином.

"Фјодор је данас међу пријатељима и својом православном браћом. Добро дошао у Републику Српску", наводи Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Фјодор Јемељаненко

Република Српска

Русија

Владимир Путин

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