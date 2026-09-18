Logo

Влада Српске издваја новац за самозапошљавање дјеце погинулих бораца

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
18.09.2026 12:07

Коментари:

0
Новац
Фото: ATV

По двадесет хиљада марака биће обезбијеђено за самозапошљавање дјеце погинулих бораца у Републици Српској која су изразила интерес за самозапошљавање по Јавном позиву.

Влада Српске на данашњој сједници задужила је Министарство рада и борачко-инвалидске заштите да, у циљу спровођења раније донесеног закључка Владе Републике Српске реализује мјеру исплате субвенције у поменутом износу.

Студентски центар Никола Тесла

Република Српска

Милион и 200 хиљада КМ за бољи смјештај студената у Бањалуци

Министарство је такође задужено да са овим лицима закључи уговоре о исплати субвенције, којима би се дефинисала међусобна права и обавезе, начин утрошка средстава и њихово намјенско трошење, чиме ће бити извршена обавеза рјешавања радно-правног статуса лица пријављених по Јавном позиву за мјеру самозапошљавања.

Након обављених разговора са пријављеним лицима на јавни позив утврђено је да је укупно њих 136 заинтересовано за исплату субвенције за самозапошљавање.

Циљ је да се додјелом појединачних новчаних средстава за самозапошљавање у висини од 20.000 КМ по кориснику омогући непосредна подршка у покретању сопствене дјелатности.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Влада Републике Српске

Самозапошљавање

Дјеца погинулих бораца

Коментари (0)

Више из рубрике

Студентски центар Никола Тесла у Бањалуци

Република Српска

Милион и 200 хиљада КМ за бољи смјештај студената у Бањалуци

3 ч

0
Сједница Владе Републике Српске: Ево шта је на дневном реду

Република Српска

Сједница Владе Републике Српске: Ево шта је на дневном реду

3 ч

4
Министри правде Републике Српске и Србије Горан Селак и Ненад Вујић састали су се данас у Бањалуци.

Република Српска

Селак - Вујић: Сарадњом министарстава правде до веће правне сигурности у Српској и Србији

4 ч

5
Фјодор Јемељаненко

Република Српска

Руска ММА легенда гост Српске, на пријему код Карана

6 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

14

56

Огласило се тужилаштво о хапшењу одбјеглог поштара Стипе Јукића

14

55

Пожар на Чврсници и даље гори: Потребан ангажман канадера и хеликоптера

14

50

Медији: Ауто из Бећировићеве пратње имао стравичан удес, он није ни стао

14

43

Мотоциклиста погинуо у тешкој несрећи: Други задобио повреде

14

41

Центар за развој села тражи исплате од Града Бањалука

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима