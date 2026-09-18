Влада Српске издваја новац за самозапошљавање дјеце погинулих бораца

Аутор:АТВ редакција
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По двадесет хиљада марака биће обезбијеђено за самозапошљавање дјеце погинулих бораца у Републици Српској која су изразила интерес за самозапошљавање по Јавном позиву.
Влада Српске на данашњој сједници задужила је Министарство рада и борачко-инвалидске заштите да, у циљу спровођења раније донесеног закључка Владе Републике Српске реализује мјеру исплате субвенције у поменутом износу.
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Министарство је такође задужено да са овим лицима закључи уговоре о исплати субвенције, којима би се дефинисала међусобна права и обавезе, начин утрошка средстава и њихово намјенско трошење, чиме ће бити извршена обавеза рјешавања радно-правног статуса лица пријављених по Јавном позиву за мјеру самозапошљавања.
Након обављених разговора са пријављеним лицима на јавни позив утврђено је да је укупно њих 136 заинтересовано за исплату субвенције за самозапошљавање.
Циљ је да се додјелом појединачних новчаних средстава за самозапошљавање у висини од 20.000 КМ по кориснику омогући непосредна подршка у покретању сопствене дјелатности.
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