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Домаћице полако спремају бурад: Погледајте колико кошта купус и шта је добра главица за кисељење

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18.09.2026 08:56

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Kupus
Фото: Unsplash

У многим домаћинствима полако се спремају бурад за кисели купус.

Они најнестрпљивији већ почетком октобра крећу да загледају тезге на пијацама, али и цијене купуса.

Тренутно, килограм у Српској кошта око 1 КМ. Средином октобра прошле године, купус је коштао је 1,5 КМ по килограму.

У наредним седмицама очекује се већа потражња, па је сасвим извјесно да ће и цијена у октобру бити виша.

Наиме, већ почетком октобра поједине домаћице купују и киселе купус, док озбиљније кисељење креће у другој половини октобра.

Традиционално, највише домаћинстава купус кисели крајем октобра и почетком новембра. Наиме, чека се да температуре буду довољно ниске, да купус може правилно да ферментише.

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Рецепт: Кисели купус готов за 48 сати, не треба вам ни буре

У сваком случају, онима који киселе купус у буре од, на примјер, 50 литара, потребно је око 25-30 килограма овог поврћа.

Вјеште домаћице савјетују да се бирају чврсте и здраве главице, без трулежи, великих оштећења и напуклина.

Главица треба да буде тешка у односу на величину, односно компактна и добро формирана. Треба избјегавати главице које су мекане, лагане и растресите, јер имају више простора између листова.

За кисељење је бољи купус са тањим листовима и мањим бројем тврдих жила, јер ће се лакше укиселити и бити укуснији.

Ако се купује већа количина купуса, пожељно је пресјећи једну главицу и провјерити какви су листови изнутра.

Такође, не треба јурити искључиво највеће главице – средње, здраве и компактне често су практичније за слагање у буре.

Да би купус добро успио, буре мора бити добро опрано, а купус правилно сложен и потпуно прекривен расолом.

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