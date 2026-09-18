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Скок цијена горива на пумпама у БиХ: Пун резервоар дизела достиже 190 КМ

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18.09.2026 08:32

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Скок цијена горива на пумпама у БиХ: Пун резервоар дизела достиже 190 КМ
Фото: ATV

Цијене горива на бензинским пумпама широм Босне и Херцеговине поново су у порасту.

За пун резервоар од 50 литара дизела возачи у Сарајеву данас морају издвојити и до 190 КМ, док иста количина бензина кошта до 165 КМ. Иако је на већини пумпи цијена дизела и даље испод 3,8 КМ по литру, економски аналитичари упозоравају да су нова и знатно већа поскупљења готово неизбјежна.

Главни узрок новог вала поскупљења лежи у глобалним сукобима и нападима на кључну нафтну инфраструктуру на Блиском истоку. Због озбиљних оштећења на саудијском "East-West" нафтоводу, али и на појединим рафинеријама и складиштима, снабдијевање је значајно поремећено. Додатни проблем ствара смањен проток нафте кроз Хормушки мореуз, док процјене показују да би санација нафтовода могла потрајати и до два мјесеца.

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Иако Босна и Херцеговина не зависи директно од нафте с Блиског истока, цијене на домаћем тржишту уско прате кретања на европским и свјетским берзама. Сирова нафта је у једном тренутку прешла износ од 108 долара по барелу, а због притиска на рафинеријске капацитете, дизел поскупљује чак и брже од саме сирове нафте.

Стручњаци истичу да би у случају даљње ескалације сукоба цијена барела нафте могла достићи и 150 долара. Такав песимистичан сценарио донио би нови драстичан скок цијена на пумпама, што би се због кључне улоге дизела у транспорту и пољопривреди брзо прелило и на више цијене хране, превоза и свих основних животних намирница.

(Вијести.ба)

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Тагови :

Цијене

Цијене горива

Дизел цијена

гориво

бензинска пумпа

Босна и Херцеговина

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