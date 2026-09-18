Због суше у Хрватској проглашена природна непогода

Аутор:АТВ редакција
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У Међимурју, на крајњем сјеверу Хрватске, проглашена је природна непогода због суше у три града и 19 општина.
Суша праћена натпросјечно високом температуром ваздуха у другој половини јуна, те током јула и августа проузроковала је знатан губитак рода пољопривредних култура.
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Штета на пољопривредним површинама, према досадашњим процјенама, креће се од 30 до преко 80 одсто.
Највећа штета забиљежена је на повртарским и ратарским културама касног рода, крмном биљу, те у воћњацима, преносе хрватски медији.
Из Међимурске жупаније позвали су физичка и правна лица која су претрпјела штету да је пријаве надлежним градским и општинским комисијама, и то само за имовину која није осигурана од суше.
Комисије ће коначну процјену штете пријавити жупанијској комисији путем Регистра штете у року од 50 дана од проглашења природне непогоде, након чега ће бити израђен збирни извјештај о штети за подручје ове жупаније.
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Одлука о проглашењу природне непогоде донесена је јуче, а односи се на градове Чаковец, Мурско Средишће и Прелог, те општине Белица, Декановец, Домашинец, Доња Дубрава, Доњи Краљевец, Доњи Видовец, Горичан, Горњи Михаљевец, Коториба, Мала Суботица, Неделишће, Ореховица, Подтурен, Прибиславец, Селница, Страхонинец, Света Марија, Свети Мартин на Мури, као и Вратишинец.
(Срна)
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