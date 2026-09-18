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Мајка брутално злостављала дјецу, полиција пронашла снимке

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18.09.2026 10:43

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Мајка брутално злостављала дјецу, полиција пронашла снимке

Мајка из Загреба нашла се под тешким оптужбама да је дуже од годину дана тешко злостављала сина и ћерку.

Жупанијски суд у Загребу продужио јој је ових дана забрану приближавања дјеци и забрану било каквог контакта са њима. Познати детаљи из истраге укључују исказе свједока који су присуствовали појединим догађајима, али и снимке на којима се чују викање, вријеђање и звуци који указују на физичко насиље.

Дјеца су у међувремену издвојена из породице и смјештена у надлежну установу, док је мајка осумњичена за повреду права дијетета.

Свједочења о злостављању

Један од свједока описао је да је код дјечака примијетио проблеме са контролом мокрења и повлачење у себе, док је дјевојчица, према његовим ријечима, била „престрављена од тога да остане сама“. Други свједок детаљно је описао ситуације којима је, како тврди, лично свједочио.

„Ударала га је књигом по глави пуном снагом“, рекао је описујући један од догађаја. Додао је да је стао између њих како би је зауставио и да је и касније више пута видио како удара дјечака.

Дјевојчицу је, како је рекао, мајка шамарала говорећи јој да је „луда“ и да ће је послати у психијатријску болницу. Према његовом исказу, било је и ситуација када је дјевојчица покушавала да се сакрије.

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„Вриштала је и бјежала из стана“, рекао је свједок. Описао је и разговор са уплаканим дјечаком који му је, према његовим ријечима, признао: „Не могу да живим ни са мајком, ни са сестром, убијају ме“. Додао је и да је примијетио како се дјеца „иззлазетно боје полиције“ и да су говорила да ће, ако полиција дође, „сви бити готови“.

У другом догађају дјечак је, према исказу свједока, физички насрнуо на сестру. Дјевојчица је потом отишла у кухињу, узела велики нож и држала га уз врат. Према исказу свједока, мајка је на дјечаковом телефону виђела садржај због којег је имао проблема у школи. Разбила је чашу вина, а потом је почела да га удара. „Ударала га је по цијелом тијелу, ногама, шамарала га и викала, бацила на њега кутију“, описао је свједок.

Према његовим ријечима, мајка је потом вријеђала и дјевојчицу. Говорила јој је да је „иста као тата, психопата“, док је дјеци говорила да јој „уништавају живот“ и да због њих губи посао.

Аудио-записи као доказ

Полиција је пронашла и аудио-записе који тешко компромитују мајку. На једном снимку чује се како мајка више минута виче на дјечака, псује га и вријеђа. Чују се и звуци који указују на више удараца.

Још је тежи други снимак. На њему дјевојчица током видео-позива говори да жели да је пусте и више пута понавља да ће се убити, док држи нож уз врат. Снимак траје 17 минута и 36 секунди, а дјевојчица све вријеме плаче. На снимку јој мајка говори да је „луђакиња“, да ће је „послати луђаку да види шта су проблеми“ и да ће завршити у болници.

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Један од свједока описао је и догађај након којег је дјевојчица завршила у болници. Према његовом исказу, мајка ју је претходно истукла, а затим отишла у Копенхаген. Дјете је након тога доживјело здравствени напад и завршило у болници. Свједок је рекао и да је мајка током видео-позива викала на дјецу и да је дјевојчици пријетила да ће је вратити оцу ако „не буде добра“.

Исказ чланова породице

Дјеца су у марту издвојена из породице и смјештена у надлежну установу. У разговорима са стручним службама испрва су бранила мајку и негирала дио навода. Код дјечака су, међутим, стручњаци након пуштања дијела снимка забиљежили знаке тјескобе у гласу и мимици.

Истражитељи су испитали баку дјеце, мајку осумњичене жене, која им је дала спорне снимке. Она је рекла да јој ћерка ускраћује контакт са унуцима и да је према њима груба и насилна.

Отац дјевојчице рекао је да му је мајка годинама бранила контакт са дјететом и да је преко особе која је бринула о дјеци поново ступио у контакт са ћерком. Према исказу дјевојчице, отац ју је наговарао на сусрет са њим и његовом другом дјецом, а касније је особа која је бринула о њој наговарала дјевојчицу да сними видео у којем говори да жели шест мјесеци да живи с оцем, а шест са мајком.

Суд је закључио да због свега написаног постоји опасност од понављања насиља, али и од утицаја на дјецу која тек треба да буду испитана. Зато је мајци забрањено да им се приближава на мање од 100 метара и да са њима комуницира телефоном, порукама, друштвеним мрежама или на било који други начин, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

Загреб

Злостављање дјеце

Оптужба

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