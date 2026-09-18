Гугл уводи дугоочекивану опцију за Андорид кориснике

Аутор:АТВ редакција
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Гугл је увео дугочекивану опцију за све кориснике Андроида која коначно омогућава безбједно пребацивање пасскеј дигиталних кључева из једне апликације у другу.
Ова промјена рјешава највећу ману модерног пријављивања на налоге и укида потребу за куцањем и памћењем компликованих лозинки.
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Дигитални кључеви су брзо постали најсигурнија замјена за класичне шифре јер омогућавају улазак на сајтове отиском прста или препознавањем лица. Међутим, до сада су ти кључеви били заробљени унутар једне апликације или уређаја, па је свака промјена сервиса задавала озбиљне главобоље.
Прије ове новине, прелазак са једног менаџера лозинки на други захтијевао је извоз података у незаштићеном тексту што је носило огромне безбједносне ризике. Када је ријеч о дигиталним кључевима, њих уопште није било могуће пренијети, па су људи морали ручно да праве нове налоге на сваком сајту.
Захваљујући новом систему унутар Андроида, пребацивање података између сервиса као што су Google Password Manager, Bitwarden, 1Password или Dashlane одвија се потпуно аутоматски. Читав процес се обавља кроз заштићену базу оперативног система, без икакве потребе да правите незаштићене копије.
Довољно је да унутар нове апликације изаберете опцију за увоз података, а Андроид ће сам препознати постојеће безбједне базе и водити вас корак по корак. На овај начин можете сачувати све своје улазне податке и безбједно их пренијети и на физичке кључеве попут YubiKey уређаја.
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Милиони људи широм свијета већ су прешли на дигиталне кључеве засноване на криптографским паровима који гарантују максималну заштиту од хаковања. Нова опција на Андроиду уклања посљедњу препреку за масовну употребу ове технологије.
Сада сви имају потпуну слободу да бирају гдје ће чувати своје податке без страха да ће остати закључани изван својих налога. Дигитална безбједност на телефонима тиме је постала знатно једноставнија и приступачнија свима.
(Телеграф.рс)
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