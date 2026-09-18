Ухапшен серијски убица (33): Током испитивања рекао да је убио 80 људи

Аутор:АТВ редакција
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Цивилна полиција бразилске државе Параиба преиспитује неријешене случајеве убистава након што је 33-годишњи Жорлан Лопес да Силва током испитивања рекао да је током живота убио око 80 људи.
Тај број још није званично потврђен, а докази за сада повезују осумњиченог са 16 убистава почињених током приближно три мјесеца у долини Мамангуапе, пренио је бразилски Глобо.
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Истражиоци ће поново анализирати неријешене случајеве како би провјерили да ли постоје информације које би могле да повежу Лопеса да Силву са другим убиствима.
- То је веома значајан број. Вјерујемо да, ако није тај број, онда је нешто веома слично томе- рекао је детектив Даглас Гарсија.
Лопес да Силва је ухапшен 13. септембра у општини Мулунгу, након приближно 48 сати потраге.
Према наводима полиције, покушао је да побјегне обучен у хаљину, са периком, женским сандалама, наочарима за сунце и налакираним ноктима.
Када га је полиција лоцирала, носио је дијете од око двије године које није било у сродству са њим.
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Према извјештају полиције, осумњичени је касније оставио дијете, а полиција га је идентификовала и по тетоважи.
Околности под којима је дијете доспјело у његове руке још се истражују.
Лопес да Силва је, према наводима полиције, претходно побјегао из сукоба у Рио Тинту и скривао се у заједници у Кабеделу, у ширем подручју Жоао Песое, за коју се сумња да је повезана са криминалном организацијом.
Полиција га повезује са криминалном фракцијом поријеклом из Рио де Жанеира која дјелује у Параиби.
Истражиоци су, уз подршку Федералне саобраћајне полиције, пратили групу са којом се осумњичени кретао ка Мулунгуу.
Један од саучесника ухапшен је током рације, док је Лопес да Силва тада успио да побјегне.
Током исте операције ухапшена су још двојица мушкараца за које полиција сумња да су повезани са истом криминалном фракцијом.
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Након саслушања о притвору, Лопес да Силва је пребачен у затвор Силвио Порто у Жоао Песои.
Полиција, такође, разматра да ли је потребно да буде подвргнут процјени менталног здравља.
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