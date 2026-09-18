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Змије све чешће међу људима: Најпознатији змијоловац открива зашто су активније него љети

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18.09.2026 07:34

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Змија
Фото: pexels/Donald Tong

Становници Краљева све чешће пријављују да у близини својих зграда и кућа виђају змије, док се у Београду прије пар дана догодио несвакидашњи инцидент када се дјевојка пробудила са змијом око врата.

Најпознатији српски змијоловац Владица Станковић открива зашто су ови гмизавци сада активнији него током љета.

Забринути становници Краљева и околине овог града жале се често виђају змије на улицама ових дана, у парковима, па и у близини стамбених објеката.

Београђанка се пробудила са змијом око врата

Да ситуација није изолована само на унутрашњост Србије, свједочи и невјероватан случај Београђанке Тијане. Након што се вратила са камповања у свој стан на Новом Београду, току ноћи, док је спавала, доживјела је сцену као из хорор филмова – пробудила се ујутру са змијом на глави која ју је давила и уплела јој се у косу.

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Претпоставља се да се непозвани гост увукао у њен ранац док је боравила у природи, а затим заједно са њом стигао у стан, преноси "Блиц".

Осврнувши се на овај случај, Владица Станковића, најпознатији српски змијоловац, објаснио је шта се заправо дешава у природи и зашто су змије одједном преплавиле мјеста на којима их раније нисмо виђали.

“Активније су у цијелој Србији”

"Када су у питању ове временске промјене, оне се чешће појављују. Када је велика жега, тада их нема. Тада се завлаче на скривена мјеста и мирују, немају активности. Сада је другачије вријеме, активније су, не само у Краљеву, већ и у целој Србији. Ово је сада вријеме уласка у брумацију, односно зимски сан код змија. Некада у њу улазе раније, некада касније, све зависи од временских прилика, односно доласка хладнијег времена", објаснио је Владица Станковић.

Када је у питању драматичан случај дјевојке са Новог Београда, Станковић истиче да се такве ствари дешавају, али да уз мало опреза у природи могу успјешно да се избегну.

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"То су ријетки случајеви. Када се иде по камповима неопходно је да се обрати пажња на вреће и торбе, а и на ципеле и чизме, јер и ту могу да се завуку, па то треба да се контролише", закључио је Станковић.

Стручњаци подсјећају да већина змија које се појављују у насељеним мјестима у Србији није отровна и апелују на грађане да их не убијају, већ да у случају уласка гмаза у стамбени простор позову надлежне службе или стручњаке.

Шта ако сретнете змију

Као и многе друге животиње, змије бјеже чим у њиховом окружењу има више људи и буке, ипак уколико се сусретнете са змијом пратите следеће кораке:

Не паничите. Не вичите. Не мрдајте нагло.

Полако се повуците уназад или сачекајте да змија сама оде.

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Не покушавајте да је ухватите, помјерите или убијете – већина уједа се догоди управо тада, а многи не умеју да разликују отровне од неотровних врста.

Ако је у насељеном мјесту, обавијестите локалне комуналне службе или “Зоо-еко” екипе које се баве уклањањем дивљих животиња.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Змија

Змије

Владица Станковић

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