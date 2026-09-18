Рок истекао, а пензионери још нису добили наручена дрва

Аутор:АТВ редакција
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Дани су још топли, али сезона гријања је пред вратима. За пензионере у Унско-санском кантону и даље је неизвјесна.
Уговорени добављачи нису у потпуности испоручили дрва за предстојећу зиму, иако је Кантонални савез удружења пензионера уговор о испоруци са Шумским привредним друштвом "Унско-санске шуме" потписао још у априлу, а рок је истекао крајем прошлог мјесеца.
Уз мале пензије и стална поскупљења, брига пензионера сваке године је и набавка огријева.
Док чисте шупе и припремају се за зиму, не знају ни каква ће дрва добити ни када ће стићи, а највише страхују хоће ли имати довољно времена да их обраде прије киша и захлађења.
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"Онда, дрва кад покисну, ништа од тих дрва ни од ничега. И ово се већ годинама дешава. Не знам зашто. До сада су могли свима испоручити дрва на вријеме, кад треба да се испоруче", казао је пензионер Ћамил Ћатић.
За пензионере испорука огријева није крај, већ тек почетак посла. Дрва треба исцијепати, осушити и сложити, а за многе то значи и додатни трошак. У Унско-санском кантону је око 26.000 пензионера. Дио њих и ове године огријев је наручио преко удружења. Према уговору са Шумским привредним друштвом "Унско-санске шуме“, рок за испоруку истекао је 31. августа.
"ШПД је прихватио тај захтјев, али су исто тако нама диктирали количину. Тако су они који су писали по 10 метара нису могли уписати него по пет метара", казао је Мирсад Терзић, предсједник Кантоналног савеза удружења пензионера Унско-санског кантона, пише "ФТВ".
За пензионере није довољно само да дрва стигну. Важно је и какве ће бити квалитете. Тврде да ранијих година било је испорука којима нису били задовољни.
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"Некад дођу тако лоша, онда пар пута смо добили добра, оно увијек. Трула унутра, крива, танка, не знам ни ја...", рекла је Ајша Ћатић, пензионерка.
Из ШПД-а "Унско-санске шуме", међутим, увјеравају да ће преостале количине дрвета бити испоручене врло брзо, уз тек мање кашњење. Кажу да су овогодишњу реализацију испоруке отежале околности на које нису могли утицати.
"Цијели април провели смо под снијегом, фактички нисмо могли ништа радити, а ево и практично цијели август смо, нажалост, провели бранећи се од пожара и борећи се с том ватреном стихијом", казао је Шериф Каљиковић, директор ШПД-а "Унско-санске шуме".
И док надлежни поручују да би кашњење требало бити минимално, пензионерима је сваки дан важан. Сматрају да у ланцу приоритета не би требали увијек бити посљедњи.
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"Промјена Владе погоди пензионера првог по глави, јер поремети нешто овамо у органу управљања, тамо у Скупштини. И кад ми зовемо, тражимо, ургирамо, онда овај други који је дошао на власт или који је отишао: Ја не знам од тог ништа", казао је Терзић.
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