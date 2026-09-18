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Данас је празник родитеља Светог Јована Крститеља: Ову молитву треба изговорити

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18.09.2026 07:05

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Црква је грађевина намјењена обављању хришћанских вјерских обреда. Црква се састоји из три дијела: први дио гдје се пале свијеће који се зове припрата; средњи дио који се зове наос олтар.Унутар цркве налазе се иконе и фреске које приказују свеце.
Фото: pexels/Ramon Karolan

Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају празник родитеља Светог Јована Крститеља - Светог пророка Захарије и његове супруге, праведне Јелисавете.

Отац светог Јована Претече био је свештеник из племена Аронова. У вријеме цара Ирода, дјетоубице, служио је Захарија једнога дана у храму у Јерусалиму, када му се у олтару јавио анђео Божји.

Захарија се уплашио, а анђео му рече: Не бој се, Захарија. И објави анђео Захарији да ће му жена Јелисавета родити сина, према молитвама њиховим.

А обоје су били стари, и Захарија и Јелисавета.

Када Захарија посумња у ријечи небесног вјесника, рече му анђео: Ја сам Гаврил што стојим пред Богом. И занијеми Захарија од тога часа, и не проговори све док му се син не роди, и докле он не написа на дашчици: Јован му је име. Тада му се отворише уста и он величаше Бога.

Касније, када се роди Господ Исус и када Ирод поче убијати дјецу Витлејемску, посла Ирод људе да нађу и Захаријиног сина и да га убију, јер чу Ирод о свему што се догоди са Захаријом и како се роди Јован.

Видјевши војнике, Јелисавета узе Јована у руке и побјеже с њим од куће, по каменитим и пустим мјестима. А када видје војнике да је јуре, она повика гори: Горо Божја, прими мајку с дјететом! И отвори се стијена и сакри у себи мајку и дијете.

Ирод разјарен што Јован не би посјечен, нареди те посјекоше Захарију пред олтаром.

Крв Захаријина просу се по мермеру и стврдну се као камен, и оста тако као свједочанство злочина Иродова.

А тамо гдје се сакри Јелисавета са Јованом отвори се пећина, и вода протече и палма родна израсте Божјом силом. 40 дана по смрти Захаријиној упокоји се и блажена Јелисавета.

И оста младенац Јован у пустињи, храњен анђелом и чуван Божјим Промислом до онога дана када је требало да се јави на Јордану.

Молитва коју треба да изговорите

"Обучен у свештеничке одежде, премудри, по закону Божијем жртве паљенице си благоугодно приносио, пророче Захарије, и био си свијећњак и свједок тајни. Знамења благодати у теби си носио, свемудри, и мачем си био убијен у храму Божијем, Христов пророче, са Претечом моли да се спасу душе наше."

(Курир)

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Тагови :

православље

СПЦ

обичаји

Свети Јован Крститељ

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