Каран уручио руском ММА борцу Јемељаненку Орден части са златним зрацима

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран уручио је у Бањалуци прослављеном руском борцу мјешовитих борилачких спортова (MMA) Фјодору Јемељаненку Орден части са златним зрацима.
Ово одличје Јемељаненку додијељено је за врхунска лична достигнућа у области MMA, доприноси афирмацији и промоцији тог спорта, као и за јачање пријатељских односа Русије и Републике Српске.
Присутни су предсједник Милорад Додик, вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Ана Тришић Бабић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир, преноси Срна.
Претходно је Каран уприличио пријем за Јемељаненка у Палати Републике.
Јемељаненко од јуче борави у посјети Републици Српској. Да овај прослављени руски борац MMA има велико срце показао је јуче када је донирао 20.000 КМ Родитељској кући у Бањалуци.
Република Српска
Влада Републике Српске издваја 1,8 милиона КМ за нови вртић на Сокоцу
Фјодор Јемељаненко је бивши руски борац мјешовитих борилачких вјештина, којег многи сматрају једним од највећих тешкаша у историји MMA.
Јемељаненко је на меч 2019. године изашао уз стихове српске пјесме "Христе Боже" познате и као "Химна косовских јунака".
Тада је Јемељаненко истакао руску и српску заставу, те захвалио свима који су га подржавали, а посебно у православним земљама - Русији, Србији и Грчкој.
Рођен је 1976. године, а током богате каријере остварио је импресиван скор од 40 побједа и седам пораза.
Највећи траг оставио је у култној јапанској организацији "Прајд", гдје је остао непоражен од 2001. до 2010. године и држао наслов првака у тешкој категорији.
Своју професионалну каријеру у MMA званично је завршио 2023. године.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
14
56
14
55
14
50
14
43
14
41
Тренутно на програму