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Каран уручио руском ММА борцу Јемељаненку Орден части са златним зрацима

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18.09.2026 13:35

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран уручио је у Бањалуци прослављеном руском борцу мјешовитих борилачких спортова (MMA) Фјодору Јемељаненку Орден части са златним зрацима.
Фото: АТВ

Предсједник Републике Српске Синиша Каран уручио је у Бањалуци прослављеном руском борцу мјешовитих борилачких спортова (MMA) Фјодору Јемељаненку Орден части са златним зрацима.

Ово одличје Јемељаненку додијељено је за врхунска лична достигнућа у области MMA, доприноси афирмацији и промоцији тог спорта, као и за јачање пријатељских односа Русије и Републике Српске.

Присутни су предсједник Милорад Додик, вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Ана Тришић Бабић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир, преноси Срна.

Претходно је Каран уприличио пријем за Јемељаненка у Палати Републике.

Јемељаненко од јуче борави у посјети Републици Српској. Да овај прослављени руски борац MMA има велико срце показао је јуче када је донирао 20.000 КМ Родитељској кући у Бањалуци.

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Фјодор Јемељаненко је бивши руски борац мјешовитих борилачких вјештина, којег многи сматрају једним од највећих тешкаша у историји MMA.

Јемељаненко је на меч 2019. године изашао уз стихове српске пјесме "Христе Боже" познате и као "Химна косовских јунака".

Тада је Јемељаненко истакао руску и српску заставу, те захвалио свима који су га подржавали, а посебно у православним земљама - Русији, Србији и Грчкој.

Рођен је 1976. године, а током богате каријере остварио је импресиван скор од 40 побједа и седам пораза.

Највећи траг оставио је у култној јапанској организацији "Прајд", гд‌је је остао непоражен од 2001. до 2010. године и држао наслов првака у тешкој категорији.

Своју професионалну каријеру у MMA званично је завршио 2023. године.

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Тагови :

Синиша Каран

Фјодор Јемељаненко

ММА борац

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