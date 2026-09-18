Влада Републике Српске издваја 1,8 милиона КМ за нови вртић на Сокоцу

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске задужила је Министарство финансија да из републичког буџета обезбиједи 1.853.574 КМ за изградњу новог објекта Јавне установе за предшколско васпитање и образовање на Сокоцу.
На данашњој сједници Влада Републике Српске прихватила је информацију о овом приоритетном капиталном пројекту, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.
Премијер Републике Српске Саво Минић најавио је у марту, током посјете Сокоцу, да ће Влада Српске обезбиједити средства за изградњу новог вртића у овој општини.
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Он је тада навео да ће, осим изградње новог објекта, Влада финансирати и спољашње уређење и приступне саобраћајнице за будући вртић.
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