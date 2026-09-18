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Рукометаши Борца и Партизана за трофеј на јубиларном 10. издању Свесрпског купа

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18.09.2026 19:42

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Рукометаши Борца и Партизана одмјериће снаге 30. септембра у финалу јубиларног 10. Свесрпског купа, а као увод у ову утакмицу ревијални сусрет одиграће кадетске селекције Републике Српске и Србије. Први човјек Рукометног савеза Српске Маринко Умичевић каже да је већ сада све спремно за спектакл.
Фото: ATV

Рукометаши Борца и Партизана одмјериће снаге 30. септембра у финалу јубиларног 10. Свесрпског купа, а као увод у ову утакмицу ревијални сусрет одиграће кадетске селекције Републике Српске и Србије.

Први човјек Рукометног савеза Српске Маринко Умичевић каже да је већ сада све спремно за спектакл.

Организацију Свесрпског купа и овог пута подржало је Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске.

Сусрет Борца и Партизана на програму је 30. септембра у дворани Борик од 20 часова и 15 минута. Сусрет кадетских селекција Српске и Србије биће одигран са почетком у 18 часова.

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Тагови :

Свесрпски куп

рукомет

РК Борац

турнир

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