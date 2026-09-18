Logo

У наставку акције „Буре“ ухапшена два лица

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
18.09.2026 19:21

Коментари:

0
Након јучерашње велике акције "Буре" више лица данас је лишено слободе. Јуче су приведена два мушкарца због сумње да су учествовала у увозу тоне и 95 килограама опасне синтетичке дроге.
Фото: ATV

Након јучерашње велике акције "Буре" више лица данас је лишено слободе. Јуче су приведена два мушкарца због сумње да су учествовала у увозу тоне и 95 килограма опасне синтетичке дроге.

„У фокусу данашњих активности су интензивни претреси објеката шпедиције, као и претреси на више локација на ширем подручју Сарајева. Због сумње у умијешаност у ова тешка кривична дјела, у току јутарњих сати слободе су лишена два лица“, поручује гранична полиција БиХ.

Дрога је из Индије стигла на сарајевски аеродром.

Септембра 10. на сарајевски аеродром, овдје у карго центар стигла је тона и 95 кг дроге. Седам дана је било потребно да наручилац преузме робу, одакле је одвезао за Илијаш.

Јуче је у селу Гајеви, у општини Илијаш у фирми Холланд Импорт експорт заплијењена дрога. Одузето је најмање 39 плавих буради, оружје, мобилни телефони, печати, те заштита од опасних хемијских супстанци.

Акцију спроводи Гранична полиција БиХ и Управа за индиректно опорезивање БиХ, уз асистенцију полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево. Тржишна вриједност одузете дроге процјењује се на око 5 милиона евра.

„ На уличном тржишту Босне и Херцеговине и регије овакви синтетички стимуланси продају се по цијени од 20 до 30 еура по граму. Узевши у обзир да се ради о 1,1 тони дроге, када се она разбије на појединачне уличне дозе и граме, њена укупна вриједност на улици досеже између 25 милиона и 33 милиона еура“.

Занимљиво је да је фирма која је увезла дрогу у посљедње три године имала вртоглав раст Прихода. Према јавно доступним информацијама фирма ХОЛЛАНД импорт експорт д.о.о. основана 1. јануара 2021. године. Власник и директор фирме је Дон Демас.

Укупни приходи у 2023. години износили су око 23 хиљаде КМ, у 2024. око 60 хиљада, а у 2025. чак 663 хиљаде марака.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Акција Буре

хапшење

Полиција

Гранична полиција БиХ

Коментари (0)

Више из рубрике

Коридор 5Ц

Хроника

Потврђена оптужница против двије особе због погибије радника на градилишту ауто-пута

6 ч

0
У несрећи страдао Сеад Хаџић Буцо, син вишеструко осуђиване Маргарете Хаџић

Хроника

У несрећи страдао Сеад Хаџић Буцо, син вишеструко осуђиване Маргарете Хаџић

6 ч

0
Мотоциклиста погинуо у тешкој несрећи: Други задобио повреде

Хроника

Мотоциклиста погинуо у тешкој несрећи: Други задобио повреде

7 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Судар аута и мотора у бањалучком насељу

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

00

Трамп забранио новинарима Си-Ен-Ена улазак у Бијелу кућу

21

51

Громогласан аплауз за Фјодора Јемељаненка

21

45

Владимир Путин раскринкао западне лидере

21

19

Спортиста тужио бившу јер је јавно говорила да је обдарен: Тврдила да не могу да имају односе због тога

21

17

Михаилово чудо: Шта се слави 19. септембра и која вјеровања прате овај празник

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима