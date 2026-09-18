У наставку акције „Буре“ ухапшена два лица

Аутор:Нађа Станчић
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Након јучерашње велике акције "Буре" више лица данас је лишено слободе. Јуче су приведена два мушкарца због сумње да су учествовала у увозу тоне и 95 килограма опасне синтетичке дроге.
„У фокусу данашњих активности су интензивни претреси објеката шпедиције, као и претреси на више локација на ширем подручју Сарајева. Због сумње у умијешаност у ова тешка кривична дјела, у току јутарњих сати слободе су лишена два лица“, поручује гранична полиција БиХ.
Дрога је из Индије стигла на сарајевски аеродром.
Септембра 10. на сарајевски аеродром, овдје у карго центар стигла је тона и 95 кг дроге. Седам дана је било потребно да наручилац преузме робу, одакле је одвезао за Илијаш.
Јуче је у селу Гајеви, у општини Илијаш у фирми Холланд Импорт експорт заплијењена дрога. Одузето је најмање 39 плавих буради, оружје, мобилни телефони, печати, те заштита од опасних хемијских супстанци.
Акцију спроводи Гранична полиција БиХ и Управа за индиректно опорезивање БиХ, уз асистенцију полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево. Тржишна вриједност одузете дроге процјењује се на око 5 милиона евра.
„ На уличном тржишту Босне и Херцеговине и регије овакви синтетички стимуланси продају се по цијени од 20 до 30 еура по граму. Узевши у обзир да се ради о 1,1 тони дроге, када се она разбије на појединачне уличне дозе и граме, њена укупна вриједност на улици досеже између 25 милиона и 33 милиона еура“.
Занимљиво је да је фирма која је увезла дрогу у посљедње три године имала вртоглав раст Прихода. Према јавно доступним информацијама фирма ХОЛЛАНД импорт експорт д.о.о. основана 1. јануара 2021. године. Власник и директор фирме је Дон Демас.
Укупни приходи у 2023. години износили су око 23 хиљаде КМ, у 2024. око 60 хиљада, а у 2025. чак 663 хиљаде марака.
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