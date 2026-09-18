Приштина: Не престаје подршка осуђеним лидерима ОВК

Аутор:Инес Ђанковић
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Демонстранти у Приштини не мирују ни данас. Овај пут у организацији ратних ветерана ОВК окупило се неколико хиљада Албанаца на још једном скупу подршке хашким осуђеницима.
Не одустају од намјере да одбране злодјела Хашима Тачија, Кадрија Весељија, Јакупа Краснићија и Реџепа Сељимија. Лидере терористичке ОВК бране, како тврде, од неправде и још једном поручују да су творци слободе. Не одустају од одбране косовских лидера осуђених у Хагу на укупно 81 годину затвора. Скуп је протекао без инцидената, а изнесени су и захтјеви према Влади Косова.
„Тражили су смјену министарке правде Донике Гервале, затим су тражили безусловну подршку борцима ОВК и да не нађу најбољи адвокати, односно браниоци. Међутим, да ли је то још један ударац на Аљбина Куртија и његову политику, видјећемо. Јер Доника Гервала је једна од најближих сарадника Аљбина Куртија, а они су је данас на протесту прозвали непријатељем тзв Косова. По њиховим ријечима, она је давала доказе Хашком суду“, рекао је новинар ТВ Моста, Лазар Стевић.
На Тргу Скендербега у Приштини вијориле су се Албанске и заставе ОВК, окупљени су носили фотографије хашких осуђеника негодујући због пресуде изречене њиховима вођама.
А ово су поручили:
„Одлука суда у Хагу нанијела је велику неправду албанском народу јер изједначава ослободиоце са људима који су починили геноцид на Косову.”
„Овдје смо да протестујемо против неправедне одлуке и увијек ћемо подржавати Ослободилачку војску Косова.
„То је неправедна одлука, одлука која баца љагу на историју и славу борбе нашег народа за слободу.
Албанцима је битно и да се у везу са злочинима не доводи комплетна ОВК, па је подршка усмјерена четворици лидера. Србима на Космету је битно да дани након пресуде протичу мирно и без инцидената, посебно у српским срединама. Искуство из 2004. године их је научило да оваква ситуација у сваком тренутку може да се окрене против Срба. Појачане су мјере безбједности и присуство КФОР-а и косовске полиције.
„У Косовску полицију Српски народу нема толико повјерење или га нема уопште. Прије свега због онога што се дешава посљедњих неколико година, због те тортуре и свега осталог што косовска полиција чини над нашим народом. Једино где сада гледамо јесте тај КФОР и наравно, наша држава Србија и једино ту видимо заштиту“, рекао је Стевић.
Присталицама Хашима Тачија и још тројице вођа терористичке ОВК придружује се и све већи број студената албанске националности који живе у увјерењу да припадници ОВК нису чинили злодјела према српском и неалбанском становништву. За злочине према другим народима никада нису чули или нису жељели да чују.
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