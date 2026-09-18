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Игокеа на ВТБ Суперкупу: Пораз од ЦСКА на старту, Локомотива наредни противник

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18.09.2026 19:35

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Игокеа на ВТБ Суперкупу: Пораз од ЦСКА на старту, локомотива наредни противник
Фото: ATV

Турнир у Москви је посљедња припрема кошаркашима Игокее пред старт сезоне у којој тим Ненада Стефановића очекују бројни изазови.

У дуелу против ЦСКА домаћи су од почетка имали резултатску предност, Игокеа је у појединим тренуцима успијевала да запријети, али је осмоструки шампион Европе на крају остварио заслужен тријумф. Најефикаснији био је Тримбл Мело са 28 поена, док је за тим Ненада Стефановића 18 убацио Страхиња Гавриловић.

Игокеа наредну утакмицу у престоници Русије игра сутра против Локомотиве Кубањ, док су у недјељу на програму утакмице за пласман. Учешће на Суперкупу доказ је одличне сарадње са челним људима ВТБ лиге, а Игоси већ имају и искуство наступа у "Винлајн баскет купу" прошле сезоне.

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Тагови :

Суперкуп ВТБ лиге

кошарка

КК Игокеа

Ненад Стефановић

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