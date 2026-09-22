У Бањалуци отворен 31. Сајам књиге, учествује више од 100 издавача

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Бањалуци је вечерас отворен 31. Међународни сајам књиге "Бањалука 2026" у организацији "Гласа Српске", на којем ће издања представити више од 100 водећих издавачких кућа и културних институција из Републике Српске, Србије и региона.
Сајам је отворио предсједник Матице српске Драган Станић који је истакао да треба његовати јединство српске културе с обје стране Дрине јер смо један народ.
Присутнима су се обратили министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић и министар културе Србије Никола Селаковић.
На отварању су били министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић, генерални конзул Србије у Бањалуци Милош Вујић и други гости.
Овогодишњи сајам биће у знаку великих и важних јубилеја српске културе, и то 200 година од оснивања Матице српске, најстарије књижевне, културне и научне институције која већ два вијека чува и трајно спаја српски народ кроз писану ријеч, као и 150 година од рођења Борисава Боре Станковића и Милана Ракића, великана који су обиљежили српску књижевност.
Сајам ће бити отворен до понедјељка, 28. септембра.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
21
21
15
21
14
21
10
21
09
Тренутно на програму