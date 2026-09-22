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У Бањалуци отворен 31. Сајам књиге, учествује више од 100 издавача

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22.09.2026 19:21

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31. Сајам књиге у Бањалуци
Фото: АТВ / Бранко Јовић

У Бањалуци је вечерас отворен 31. Међународни сајам књиге "Бањалука 2026" у организацији "Гласа Српске", на којем ће издања представити више од 100 водећих издавачких кућа и културних институција из Републике Српске, Србије и региона.

Сајам је отворио предсједник Матице српске Драган Станић који је истакао да треба његовати јединство српске културе с обје стране Дрине јер смо један народ.

Присутнима су се обратили министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић и министар културе Србије Никола Селаковић.

На отварању су били министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић, генерални конзул Србије у Бањалуци Милош Вујић и други гости.

Сајам књиге у Бањалуци

Овогодишњи сајам биће у знаку великих и важних јубилеја српске културе, и то 200 година од оснивања Матице српске, најстарије књижевне, културне и научне институције која већ два вијека чува и трајно спаја српски народ кроз писану ријеч, као и 150 година од рођења Борисава Боре Станковића и Милана Ракића, великана који су обиљежили српску књижевност.

Сајам ће бити отворен до понедјељка, 28. септембра.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Међународни сајам књиге Бањалука

Бањалука

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