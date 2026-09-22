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Почињемо са Станивуковићем: BotFinders објавили прве резултате раскринкавања ботова

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22.09.2026 19:52

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Бот Фајндерс објавио први видео
Фото: Screenshot / X

Профил "BotFinders", као што је раније у току дана и најавио, објавио је прве резултате свог истраживања о мрежи ботова које дјелују у Републици Српској.

"Почињемо са Драшком Станивуковићем", написали су на почетку уз објављени снимак.

"Наша анализа мапира мрежу налога који појачавају његов политички садржај на Метиним платформама", додали су.

У самом снимку се наводи да се Република Српска припрема за изборе који ће бити одржани 4. октобра, али да се политичка подршка одређеним субјектима увећала "профилима на друштвеним мрежама за које се испоставило да нису људи којим се представљају".

"Један од политичара који овим активностима прикупља бенефите је Драшко Станивуковић", кажу аутори снимка.

Додају да су на његовом Инстаграм профилу у коментарима примијећене сумњиве активности, упркос великом броју пратилаца (211 хиљада).

"На Станивуковићевим објавама увећане су активности налога који изгледају као уобичајени ботови. Резултат је већа видљивост његових објава и утисак да је далеко већи број људи заинтересован за његов садржај него што заправо јесте", наводе аутори снимка и додају:

"На више различитих објава појављују се исти налози углавном по истом редослиједу, постављајући готово идентичне коментаре. То се понавља изнова и изнова. Ти профили углавном прате исти образац. Сви су креирани у априлу 2026. године, сви имају јако мало пратилаца и скоро ниједан нема никаквих других активности. Њихове профилне фотографије су или генерисане вјештачком интелигенцијом, или на њима уопште није особа".

Уз ове наводе објављене су и фотографије неких од тих налога на инстаграму.

"Питање је - ко стоји иза њих?", питају аутори снимка на крају.

Убрзо након првог снимка резултата њиховог истраживања објавили су и други, који се такође односи на наводну ботовску мрежу око Драшка Станивуковића.

Овај пут фокус њиховог истраживања била је друштвена мрежа ТикТок.

"ТикТок је једна од платформи преко које се најлакше долази до млађих гласача. Детаљном анализом Станивуковићевог профила на ТикТоку долази се до сазнања да ботовска мрежа појачава своје дјеловање", наводи се у другом видеу.

Потом се анализирају неки од профила на којима је, тврде, уочљиво да су профилне фотографије АИ генерисане, а име је аутоматски додијељено и не носе име одређене особе.

Осим тога, многи од тих профила на ТикТоку прате само један налог - Станивуковићев.

Подсјећамо, Икс профил BotFinders најавио је раније да ће у наредним данима бити објављено њихово истраживање о раду координисаних ботовских мрежа у Републици Српској.

Како кажу, досадашњом анализом идентификоване су организоване и координисане мреже налога које активно дјелују на простору Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ботови

Драшко Станивуковић

Избори 2026

BotFinders

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