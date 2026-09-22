Минић: Гарантујемо још јачу Српску

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић рекао је на трибини у Трнову да је веома важно да побједа СНСД-а на изборима у октобру буде убједљивија него икада јер Српска мора још да ојача, а то могу да гарантују ова странка и њени кандидати.
Минић је истакао да је поносан што је избор странке и предсједника Милорада Додика и истакао да је онај број гласова који дају кандидатима СНСД-а у ствари глас за Додика и снажну и успјешну Српску.
Истакао је да је и он спреман да прође све нападе како би очувао Републику Српску и њену имовину.
Он је додао да су непријатељи Српске мислили да ће, ако сруше Додика, срушити и Републику Српску, али им то није пошло за руком, преноси "Срна".
"Он је ту и још јачи, тако да ћемо се заједно борити за Српску", нагласио је Минић.
Према његовим ријечима, недопустиво је да странци намећу законе и уређују изборе, уводећи скенере и друге новотарије. "Зато се морамо заинатити да све то побиједимо", рекао је Минић.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да су сарајевски Срби, укључујући и Србе из Трнова, најстрадалнији људи и најзаслужнији за стварање Републике Српске и да то нико не смије да заборави већ да се то мора поштовати.
"Зато је важно да дате глас СНСД-у и његовим кандидатима, јер да није било нас не би било ни Републике Српске, нестала би у миру", напоменуо је Додик.
Позвао је становнике Трнова да гласају за СНСД и његове кандидате јер су спремни да зарад добра Српске поднесу потребне жртве.
Захвалио је становницима за подршку коју добија и замолио начелника Мирослава Бјелицу и руководство општине да једну улицу назову по рано преминулом начелнику општине Горану Вујичићу.
На трибини су представљени кандидати СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске из Изборне јединице осам и Парламентарну скупштину БиХ из Изборне јединице три.
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