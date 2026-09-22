Минић: Сваки глас за мене и Жељку је глас за Додика и Републику Српску

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић рекао је да ће се Зеленгора дићи на ниво какав заслужује, при чему је позвао локалне власти да представе адекватне пројекте.
Нагласио је да представници ове странке у власти на свим нивоима одговорно раде за српски народ и Републику Српску.
"То је Република Српска каква нам треба и какву волимо", рекао је Минић.
Напоменуо је да је кандидат за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у Вашингтону, гдје има важне састанке, те најавио да са предсједником Додиком путује у Русију, гдје ће се састати са предсједником Владимиром Путином.
"Предсједник Додик састао се недавно и са израелским предсједником Бењамином Нетанјахуом. Све ово се зове озбиљна и државничка политика, а то је наша политика", истакао је Минић.
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Он је додао да је на таквој политици заснован и документ и план СНСД-а под називом "Република Српска 2030. године", у оквиру којег је садржано много тога што ће бити урађено за добробит народа у Републици Српској.
"Сваки глас за мене и Жељку је глас за Додика и Републику Српску. Не смијемо дозволити да неко уништи све оно што смо постигли", истакао је Минић.
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