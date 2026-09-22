Срушио се амерички борбени авион у Њемачкој

Аутор:АТВ редакција
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Авион америчких снага "Ф-16" срушио се данас недалеко од војне базе Шпангдалем у њемачком региону Ејфел, јавили су локални медији.
Према наводима медија, авион се срушио недалеко од базе, гдје је смјештена ескадрила "Ф-16".
"Пилот је покушавао да слети када је дошло до незгоде. Успио је да се безбједно катапултира и пао на терен за голф између мјеста Бимсфилд и Шпангдалем", преносе медији.
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