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Срушио се амерички борбени авион у Њемачкој

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22.09.2026 16:48

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Ф-16 Фајтинг Фалкон
Фото: Screenshot / YouTube

Авион америчких снага "Ф-16" срушио се данас недалеко од војне базе Шпангдалем у њемачком региону Ејфел, јавили су локални медији.

Према наводима медија, авион се срушио недалеко од базе, гдје је смјештена ескадрила "Ф-16".

"Пилот је покушавао да слети када је дошло до незгоде. Успио је да се безбједно катапултира и пао на терен за голф између мјеста Бимсфилд и Шпангдалем", преносе медији.

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Тагови :

пад авиона

Авионска несрећа

Њемачка

Авион Ф-16

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