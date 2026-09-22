Срушио се амерички борбени авион у Њемачкој

Према наводима медија, авион се срушио недалеко од базе, гдје је смјештена ескадрила "Ф-16".

"Пилот је покушавао да слети када је дошло до незгоде. Успио је да се безбједно катапултира и пао на терен за голф између мјеста Бимсфилд и Шпангдалем", преносе медији.