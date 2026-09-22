Пантера уловила Шишмиша: Пао стари познаник полиције

Аутор:АТВ редакција
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Самедин Фишић Шишмиш мета је велике полицијске акције управе полиције МУП КС. Тренутно су у току претреси објеката које користи.
Према писању портала "Истрага" у шуми на Борачком језеру пронађена велика плантажа марихуане. Осим тога, полицијски службеници пронашли су у напуштеним објектима на друој локацији у Коњицу спид и хероин. Још увијек није познато о којим количинама је ријеч.
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МУП КС спроводи акцију 'Пантера' у сарадњи са МУП-ом ХНК, а под надзором Кантоналног тужилаштва КС. Акција се проводи и уз подршку ОБА.
Тренутно је више особа под контролом полицијских снага.
Самедин Фишић, познат под надимком Шишмиш, већ је годинама познат полицијским и правосудним институцијама. У децембру 2025. године осуђен је на три године и шест мјесеци затвора због кривичног дјела производње и стављања у промет опојних дрога. Пресуда је услиједила након поступка који је проистекао из велике полицијске акције "Лимит" из 2018. године.
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У акцији "Лимит", Федерална управа полиције и МУП Кантона Сарајево 2018. године ухапсили су више од 30 особа, док је против 24 особе затражен притвор. Истрага је обухватала двије организоване групе за које су истражиоци тврдили да су се бавиле набавком и продајом различитих врста дроге, а као особе које су предводиле групе означени су Фишић и Малик Мушановић.
Током акције претресено је више од 30 локација на подручју Сарајева, Тузланског и Херцеговачко-неретванског кантона, а тада је пронађено око четири килограма различитих дрога, као и оружје, муниција и други предмети.
Према подацима објављеним након окончања поступка, 18 оптужених из предмета "Лимит" осуђено је на по двије и по године затвора и обавезано на плаћање по 10.000 КМ, док је Фишићу изречена казна од три године и шест мјесеци. Према наводима његовог адвоката, оптужени су потписали споразуме о признању кривице.
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Фишић је почетком 2025. године поново доспио у црну хронику. У јануару је рањен у пуцњави на подручју Илиџе, када је задобио тешку повреду лијеве наткољенице. Због тог догађаја Тужилаштво Кантона Сарајево касније је подигло оптужницу против Сенада Јукића и Хариса Гаџе.
Јукић се терети за изазивање опште опасности, наношење тешких тјелесних повреда и недозвољено држање оружја, док се Гаџо терети за помоћ у извршењу кривичних дјела.
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Посебну пажњу јавности привукао је и случај из априла 2024. године, када је Фишић фотографисан у Меморијалном центру Сребреница као дио шире делегације која је у Поточаре стигла с федералним министром унутрашњих послова Рамом Исаком.
Фотографије и снимци тада су изазвали питања о томе како се особа с ранијим осуђујућим пресудама нашла у друштву делегације федералног министра током посјете Меморијалном центру.
Сада се Фишић наводно поново нашао међу ухапшенима у полицијској акцији која се проводи због кривичних дјела повезаних с дрогом. Више детаља о новој акцији и улози ухапшених биће познато након што полиција и надлежно тужилаштво објаве званичне информације.
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