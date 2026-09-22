На граничном прелазу заплијењено 17.5 килограма кокаина

Аутор:АТВ редакција
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На граничном прелазу Бездан заплијењено је око 17,5 килограма кокаина, а једно лице је ухапшено, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Србије.
Дрога је пронађена приликом контроле камиона, којим је управљао осумњичени Р. Ј. (57).
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Министар Ивица Дачић рекао је да су полицијски службеници у кабини пронашли двије торбе са 16 пакета кокаина, као и 17 таблета са листе психоактивних супстанци и 2.650 евра.
Возач је ухапшен због сумње да је извршио кривично дјело неовлаштена производња и стављање у промет дрога и одређено му је задржавање до 48 часова, након чега ће уз кривичну пријаву бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Сомбору.
(Срна)
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