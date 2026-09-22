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Са тржишта се повлачи кукуруз за кокице

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22.09.2026 16:25

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Са тржишта се повлачи кукуруз за кокице
Фото: pexels/ Kam Photos

Један производ који се користи за припрему кокица повлачи се са тржишта због утврђеног проблема са безбједношћу хране. Хрватски Државни инспекторат објавио је обавјештење о опозиву органског кукуруза кокичара Пробиос, паковања од 400 грама.

Производ из предострожности повлачи компанија Galleria Internazionale d.o.o. из Загреба, а разлог је повећана количина тропанских алкалоида у производу. Хрватски Државни инспекторат наводи да производ због тога није у складу са прописима Европске уније о највећим дозвољеним количинама одређених контаминаната у храни.

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Потрошачима се зато савјетује да провјере да ли имају управо ову серију производа и да га, уколико је имају, не користе.

Повлаче се двије серије

Ријеч је о производу Кукуруз кокичар био 400 г Пробиос, а опозив се односи на ЛОТ 60183, са два различита рока употребе: 30. април 2028. године и 18. јун 2028. године.

Произвођач је Пробиос С.п.А. из Италије, док је као малопродајни субјект наведен Галлериа Интерназионале д.о.о. из Загреба.

Тропански алкалоиди су природна једињења која се могу појавити у појединим биљкама и њиховим производима. Због могућег присуства у количини изнад прописаних граница, надлежни органи су реаговали превентивно и наложили опозив конкретних серија.

Важно је нагласити да се не повлачи сав кукуруз овог произвођача, већ производ и серије које су наведене у званичном обавјештењу.

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Потрошачи који су купили овај производ требало би најприје да погледају ознаку ЛОТ-а и рок трајања на паковању. Уколико се подаци поклапају са онима из обавјештења, производ не би требало користити.

Државни инспекторат је обавјештење објавио 21. септембра, а оно је доступно у оквиру његових званичних обавјештења за потрошаче.

Иако је опозив објављен у Хрватској, информација је важна и за потрошаче у Србији који купују производе у Хрватској или их доносе из Хрватске, посебно због тога што је ријеч о производу италијанског произвођача који се продаје на више европских тржишта.

(Телеграф Бизнис)

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Тагови :

Кукуруз

кокице

тржиште

Србија

Повлачење са тржишта

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