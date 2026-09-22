Са тржишта се повлачи кукуруз за кокице

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Један производ који се користи за припрему кокица повлачи се са тржишта због утврђеног проблема са безбједношћу хране. Хрватски Државни инспекторат објавио је обавјештење о опозиву органског кукуруза кокичара Пробиос, паковања од 400 грама.
Производ из предострожности повлачи компанија Galleria Internazionale d.o.o. из Загреба, а разлог је повећана количина тропанских алкалоида у производу. Хрватски Државни инспекторат наводи да производ због тога није у складу са прописима Европске уније о највећим дозвољеним количинама одређених контаминаната у храни.
Свијет
Инцидент у Шпанији: Пола тоне тежак бик улетио у публику
Потрошачима се зато савјетује да провјере да ли имају управо ову серију производа и да га, уколико је имају, не користе.
Ријеч је о производу Кукуруз кокичар био 400 г Пробиос, а опозив се односи на ЛОТ 60183, са два различита рока употребе: 30. април 2028. године и 18. јун 2028. године.
Произвођач је Пробиос С.п.А. из Италије, док је као малопродајни субјект наведен Галлериа Интерназионале д.о.о. из Загреба.
Тропански алкалоиди су природна једињења која се могу појавити у појединим биљкама и њиховим производима. Због могућег присуства у количини изнад прописаних граница, надлежни органи су реаговали превентивно и наложили опозив конкретних серија.
Важно је нагласити да се не повлачи сав кукуруз овог произвођача, већ производ и серије које су наведене у званичном обавјештењу.
Наука и технологија
Додатак за телефон који може да открије скривене камере у соби
Потрошачи који су купили овај производ требало би најприје да погледају ознаку ЛОТ-а и рок трајања на паковању. Уколико се подаци поклапају са онима из обавјештења, производ не би требало користити.
Државни инспекторат је обавјештење објавио 21. септембра, а оно је доступно у оквиру његових званичних обавјештења за потрошаче.
Иако је опозив објављен у Хрватској, информација је важна и за потрошаче у Србији који купују производе у Хрватској или их доносе из Хрватске, посебно због тога што је ријеч о производу италијанског произвођача који се продаје на више европских тржишта.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
18
27
18
20
18
13
18
12
18
03
Тренутно на програму