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Детаљи драме у Новом Саду: Ученица (11) донијела нож у школу, рекла да је хтјела да повриједи вршњакињу

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22.09.2026 14:49

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Детаљи драме у Новом Саду: Ученица (11) донијела нож у школу, рекла да је хтјела да повриједи вршњакињу
Фото: Tanjug/Boris Milivojević

У Основној школи „Јожеф Атила” у Новом Саду одиграла се драма када је код ученице петог разреда пронађен нож са сјечивом дужине чак 13 центиметара, сазнаје Telegraf.rs.

Према њиховим информацијама, трагедија је спријечена захваљујући брзој и присебној реакцији школског педагога, која је одмах по сазнању обавијестила припаднике Министарства унутрашњих послова.

Како пишу, нож са црном дрвеном дршком пронађен је током наставе у торби једанаестогодишње, иначе држављанке Кубе са уредно пријављеним боравком у Новом Саду.

Дјевојчица је током разговора отворено признала да је хладно оружје понела у школу са намјером да повреди своју одјељенску другарицу А. Ђ.

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"Ученица је тврдила да је у претходном периоду била изложена вишемјесечном малтретирању и притиску од стране те вршњакиње, те да је због тога одлучила да понесе нож", наводи извор портала Telegraf.rs упознат са случајем.

Нож је дјевојчици одмах безбједно одузет и на срећу нико није повријеђен.

Даљи рад на овом случају, као и утврђивање свих околности и провера навода о вршњачком насиљу које је претходило инциденту, преузели су припадници Одјељења криминалистичке полиције (ОКП) за малољетнике у Новом Саду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Нови Сад

Школа

нож

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