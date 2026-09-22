Детаљи драме у Новом Саду: Ученица (11) донијела нож у школу, рекла да је хтјела да повриједи вршњакињу

Аутор:АТВ редакција
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У Основној школи „Јожеф Атила” у Новом Саду одиграла се драма када је код ученице петог разреда пронађен нож са сјечивом дужине чак 13 центиметара, сазнаје Telegraf.rs.
Према њиховим информацијама, трагедија је спријечена захваљујући брзој и присебној реакцији школског педагога, која је одмах по сазнању обавијестила припаднике Министарства унутрашњих послова.
Како пишу, нож са црном дрвеном дршком пронађен је током наставе у торби једанаестогодишње, иначе држављанке Кубе са уредно пријављеним боравком у Новом Саду.
Дјевојчица је током разговора отворено признала да је хладно оружје понела у школу са намјером да повреди своју одјељенску другарицу А. Ђ.
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"Ученица је тврдила да је у претходном периоду била изложена вишемјесечном малтретирању и притиску од стране те вршњакиње, те да је због тога одлучила да понесе нож", наводи извор портала Telegraf.rs упознат са случајем.
Нож је дјевојчици одмах безбједно одузет и на срећу нико није повријеђен.
Даљи рад на овом случају, као и утврђивање свих околности и провера навода о вршњачком насиљу које је претходило инциденту, преузели су припадници Одјељења криминалистичке полиције (ОКП) за малољетнике у Новом Саду.
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