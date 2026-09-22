Европа се дијели на два дијела: Драматична прогноза

Аутор:АТВ редакција
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Продор хладног ваздуха великих размјера шири се дијелом Европе, што ове недјеље доводи до наглог пада температуре.
Наиме, хладан ваздух поларног поријекла прошириће се дубоко у источну Европу, а како се хладни фронт буде спуштао ка југу, максималне дневне температуре у погођеним подручјима пашће за 10 до 15 степени у односу на недавне сезонске просјеке, наводи "Север Ведер Јуроп".
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Како се поларна ваздушна маса буде задржавала, ведро небо током ноћи и слабији вјетрови омогућиће појаву првог јутарњег мраза у низијама од балтичких земаља па све до централног Балкана.
У вишим пределима Карпата и потенцијално сјеверног Балкана могуће су и прве значајније сњежне падавине на већим надморским висинама ове јесени. Иако ће продор хладног ваздуха трајати само до средине недјеље, биће значајан за другу половину септембра.
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Снажан гребен високог притиска у вишим слојевима атмосфере изнад западне и југозападне Европе ове недјеље се шири ка сјеверној Европи, док се над Скандинавијом развија антициклон. Велики талас у вишим слојевима атмосфере у уторак ће почети да се шири ка источној Европи, а средином недјеље ка југу, достижући јужни Балкан и Турску. Струјање ће успоставити меридионални образац, доносећи хладну ваздушну масу над већину источне Европе и Балкана.
При тлу ће се подручје високог притиска, повезано са снажним блокирајућим антициклоном на западу, проширити ка Скандинавији и средњој Европи, док се изнад источне Европе буду појављивали продори хладног ваздуха.
То ће омогућити ширење меридионалног струјања изнад источне Европе, укључујући источне дијелове средње Европе и цијело Балканско полуострво. У уторак ће се широко подручје хладног ваздуха проширити изнад Балканског полуострва, а у сриједу ће достићи Грчку и Егејско море, прије него што се током сриједе и четвртка прошири ка подручју Црног мора и остатку Турске.
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Температуре ће бити око 6 до 10 степени ниже од уобичајених за крај септембра, што је прилично значајно након недавног периода дуготрајног топлог времена.
Европа ће бити подијељена на двије половине, будући да ће се на западу задржати гребен са температурама вишим од уобичајених. У сриједу ће температурне аномалије бити најизраженије у Бугарској и Грчкој, а нарочито у Турској, гдје ће на западу земље температуре бити 12 до 16 степени ниже од уобичајених.
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Како се језгро хладног таласа у вишим слојевима атмосфере средином недјеље буде премјештало ка јужном Балкану, температуре ће иза њега постепено почети да расту, док ће се гребен из западне Европе крајем ове недјеље поново почети ширити ка средњој Европи, наводи "Север Ведер Јуроп".
☀️ Hoch ZANDER bringt zwischen Nordsee & Alpenraum häufig freundliches Wetter— Meteored Deutschland (@MeteoredDE) September 22, 2026
🌦️ Östlich davon gebietsweise Regengüsse
⛈️ Rund um Griechenlands Inselwelt kräftige Schauer und Gewitter
🌞 Im Südwesten Europas viel Sonne
👉 🔗 https://t.co/dxKrUw1khu pic.twitter.com/rKSAbCEt7I
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