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Једна грешка током јесени може потпуно уништити собне биљке

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22.09.2026 19:51

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Једна грешка током јесени може потпуно уништити собне биљке
Фото: Pexels

На прелазу из љета у јесен собне биљке траже другачију његу, а већина нас то и не примјети, па наставља по старом. Ту почиње највећа грешка због које собне биљке вену, и то баш у септембру.

Заливање по љетном ритму је грешка због које биљке вену

Ботаничарка Линсдеј Пангборн каже да је највећа грешка у овом периоду то што људи настављају да заливају биљке онако како су то радили током љета.

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Она наводи да собном цвијећу не треба ни приближно толико воде колико мислимо, нарочито током јесени и зиме, када дани постају краћи, а раст се успорава.

Претјерано заливање најчешће заврши труљењем коријена, јер биљка не може да добије довољно ваздуха. Ако нисте сигурни да ли да залијете или не, ботаничарка савјетује мали тест.

"Гурните прст у земљу на дубину између два и седам центиметара. Ако под прстом осјетите влагу, тад биљку није потребно заливати. Уколико установите да је земља сува, сипајте воде док не почне да цури из рупе на дну саксије. Само пазите да на крају у тацни не остане воде, проспите је", савјетује она.

Зашто ђубриво од јесени само одмаже вашим биљкама

Доласком хладнијих дана биљке улазе у фазу мировања, па нема потребе да их додатно ђубрите.

"Пустите их нека се зими одмарају, то им је важно", напомиње Пангборн.

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Саксије које сте током топлих дана држали напољу, на тераси или у дворишту, вријеме је да вратите у кућу.

"Биљке је потребно унијети прије него што се ноћне температуре спусте испод 12 степени Целзијуса. Кад их унесете, очистите их од увелог лишћа, сувих гранчица и свих других ствари које се налазе на земљи око њих или на њима самима. Прије него што их унесете у кућу, потребно је да провјерите и да ли су их напале неке штеточине", објашњава ботаничарка.

Влага је важна у хладнијем дијелу године

Од инсеката и штеточина биљке очистите док су још напољу, тако што ћете их попрскати средствима за ту намјену.

Љети не морате да бринете о влажности ваздуха, али кад крене сезона гријања, ту се прича мијења. Радијатори исуше ваздух зачас, па листови почну да смеђе по ивицама иако земља није сува.

То је чест разлог због ког собне биљке почну да вену. Зато је важно да влагу држите на нивоу током цијеле зиме.

"Већина собних биљака су тропске биљке и воле влагу. Предлажем да посегнете за овлаживачима ваздуха. Можете и на већу тацну ставити каменчиће, сипати мало воде и ставити саксију да стоји изнад тога, али да не додирује воду. Вода ће полако испаравати и повећавати ниво влаге око биљке. Каменчићи служе томе да биљку држе изнад површине воде", објаснила је.

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Туширање лишћа и мјесто уз прозор

Повремено "истуширајте" собне биљке како бисте спрали прашину са лишћа. Обратите пажњу и на то како сунчеви зраци падају на биљку током дана, јер и погрешно мјесто може бити узрок због ког биљка вене.

"На примјер, ако се биљка налази близу прозора, у сјенци дрвета, сунчеви зраци ће бити јачи кад лишће с дрвета опадне, па је у том случају потребно биљку помјерити на друго мјесто како јој сунце не би спалило лишће", истиче ботаничарка.

(СуперЖена)

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Тагови :

Собне биљке

Биљке

њега биљака

Јесен

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