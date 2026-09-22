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Александра Пријовић слави рођендан: Мајка јој се обратила емотивним ријечима

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22.09.2026 18:43

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Александра Пријовић, нови албум
Фото: YouTube/printscreen

Александра Пријовић данас слави 31. рођендан, а тим поводом јој је мајка, Борка Михајловић, упутила емотивну поруку.

Борка Михајловић је, наиме, на Инстаграму објавила поруку коју је посветила кћерки Александри Пријовић на рођендан.

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– Срећан рођендан, кћери моја једина. Хвала ти за сваки осмијех, загрљај и тренутак поноса који си ми пружила. Желим ти да увијек будеш здрава, срећна и вољена, да те живот води најљепшим путевима и да никада не заборавиш колико те мама воли – написала је Борка, а честиткама се придружила и мама Филипа Живојиновића – Зорица Накић.

Александра Пријовић и Филип Живојиновић у срећном су браку већ осам година. Њих двоје изградили су породицу, те су недавно прославили и први рођендан, своје кћерке Арије.

(Гранд)

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Тагови :

Александра Пријовић

Пјевачица

рођендан

естрада

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