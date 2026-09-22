Александра Пријовић слави рођендан: Мајка јој се обратила емотивним ријечима

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Александра Пријовић данас слави 31. рођендан, а тим поводом јој је мајка, Борка Михајловић, упутила емотивну поруку.
Борка Михајловић је, наиме, на Инстаграму објавила поруку коју је посветила кћерки Александри Пријовић на рођендан.
Србија
Нови детаљи несреће у којој је погинуо пјевач Горан Максимовић
– Срећан рођендан, кћери моја једина. Хвала ти за сваки осмијех, загрљај и тренутак поноса који си ми пружила. Желим ти да увијек будеш здрава, срећна и вољена, да те живот води најљепшим путевима и да никада не заборавиш колико те мама воли – написала је Борка, а честиткама се придружила и мама Филипа Живојиновића – Зорица Накић.
Александра Пријовић и Филип Живојиновић у срећном су браку већ осам година. Њих двоје изградили су породицу, те су недавно прославили и први рођендан, своје кћерке Арије.
(Гранд)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Стил
3 ч0
Здравље
3 ч0
Србија
3 ч0
Савјети
4 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
6 ч1
Сцена
9 ч0
Сцена
11 ч0
Најновије
Најчитаније
21
21
21
15
21
14
21
10
21
09
Тренутно на програму