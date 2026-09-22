Logo

Изаберите најудобније штикле у радњи помоћу овог трика

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
22.09.2026 18:12

Коментари:

0
Жена сједи на столици, виде јој се само стопала, док обува црне ципеле са ниском потпетицом.
Фото: Pexels/PNW Production

Сигурно вам се бар једном догодило да у продавници обујете прелијепе ципеле са штиклом, направите два-три корака по тепиху и помислите: „То је то, савршене су!“ А онда, након само пола сата ношења у граду, схватите да сте купиле направу за мучење.

Срећом, друштвене мреже су препуне корисних савјета, а један трик за провјеру удобности ципела са штиклом постао је апсолутни хит на Инстаграму и ТикТоку. Видеоснимци у којима дјевојке тестирају штикле прикупили су милионе прегледа, а метода је толико једноставна да је можете примјенити директно у радњи, и то прије него што уопште обујете ципелу.

ilu-voce-sljive-280825

Здравље

Једу се у мањим количина: Ово јесење воће чисти цријева попут метле

Како функционише „тест ударца“?

Све што треба да урадите јесте да ставите ципелу на равну, чврсту површину (сто, полицу или тврд под) и урадите сљедеће:

Чврсто поставите ципелу на подлогу тако да стоји сама од себе.

Лагано је ударите (или гурните) прстом по врху пете или задњем дијелу штикле.

Посматрајте како ципела реагује:

Ако се ципела накриви, клате или одмах падне на страну: То је јасан знак да штикла нема добру статику и да тежиште није правилно распоређено. У оваквим ципелама зглобови преузимају сав притисак, стопало непрекидно клизи, а ходање у њима брзо постаје напорно и болно.

Ако се ципела затресе и одмах врати у почетни, стабилан положај: Честитамо, пронашли сте побједника! Ова реакција показује да је штикла постављен под правилним углом, да пружа добру потпору и да балансира тежину тијела на прави начин.

Зашто је овај трик залудио интернет?

Разлог зашто је овај тест постао виралан лежи у томе што не лаже. Када ципелу пробамо у радњи на меканом тепиху, често не осјетимо колико је штикла заправо нестабилна. Међутим, ако ципела не може да задржи равнотежу при благом додиру прста док је празна, замислите колико ће теже одржавати стабилност када на њу ослоните цјелокупну тежину тијела док ходате по асфалту или паркету.

Сљедећи пут када кренете у шопинг, прије него што уопште обујете штикле, примјените овај брзи тест од двије секунде - ваша стопала и леђа биће вам захвални!

(Она.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ципеле

трикови

стопала

штикле

Коментари (0)

Прочитајте више

Крупни план сланикa и биберникa са бундевом на дрвеном столу.

Савјети

Из куће тјерају мир и новац: На ова 3 мјеста никада не треба држати со

54 мин

0
Љубав

Љубав и секс

Ови моменти у вези су пресудни за партнерски однос

1 ч

0
Први снијег ове сезоне пао на Копаонику.

Србија

Веју пахуље и на Копаонику: Посљедњи дан љета донио сњежне падавине

40 мин

0
Мушкарац покушао украсти 22 чоколаде из продавнице у центру Сарајева.

Хроника

Покушао украсти 22 чоколаде из продавнице: Ухваћен на дјелу

1 ч

0

Више из рубрике

Нокти у овој боји су прави јесењи хит

Стил

Нокти у овој боји су прави јесењи хит

1 д

0
Ципеле бродарице

Стил

Обућа у овој боји биће прави јесењи хит: Заборавите на црне ципеле

4 д

0
Минђуше

Стил

Да ли је гријех носити крст у ушима као минђушу

4 д

0
Јесенска мода доноси боје: Доста је било сивила, носе се луде комбинације

Стил

Јесенска мода доноси боје: Доста је било сивила, носе се луде комбинације

6 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

20

Језива туча на аеродрому: Снимак погледали милиони људи

18

13

Раскринкавају се ботови у Српској: Вечерас прво истраживање

18

12

Изаберите најудобније штикле у радњи помоћу овог трика

18

03

Једу се у мањим количина: Ово јесење воће чисти цријева попут метле

17

59

Мајка подводила кћерке од 5 и 9 година за 50 евра: Ево колику казну је добила

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима