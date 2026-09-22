Изаберите најудобније штикле у радњи помоћу овог трика

Аутор:АТВ редакција
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Сигурно вам се бар једном догодило да у продавници обујете прелијепе ципеле са штиклом, направите два-три корака по тепиху и помислите: „То је то, савршене су!“ А онда, након само пола сата ношења у граду, схватите да сте купиле направу за мучење.
Срећом, друштвене мреже су препуне корисних савјета, а један трик за провјеру удобности ципела са штиклом постао је апсолутни хит на Инстаграму и ТикТоку. Видеоснимци у којима дјевојке тестирају штикле прикупили су милионе прегледа, а метода је толико једноставна да је можете примјенити директно у радњи, и то прије него што уопште обујете ципелу.
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Све што треба да урадите јесте да ставите ципелу на равну, чврсту површину (сто, полицу или тврд под) и урадите сљедеће:
Чврсто поставите ципелу на подлогу тако да стоји сама од себе.
Лагано је ударите (или гурните) прстом по врху пете или задњем дијелу штикле.
Посматрајте како ципела реагује:
Ако се ципела накриви, клате или одмах падне на страну: То је јасан знак да штикла нема добру статику и да тежиште није правилно распоређено. У оваквим ципелама зглобови преузимају сав притисак, стопало непрекидно клизи, а ходање у њима брзо постаје напорно и болно.
Ако се ципела затресе и одмах врати у почетни, стабилан положај: Честитамо, пронашли сте побједника! Ова реакција показује да је штикла постављен под правилним углом, да пружа добру потпору и да балансира тежину тијела на прави начин.
Разлог зашто је овај тест постао виралан лежи у томе што не лаже. Када ципелу пробамо у радњи на меканом тепиху, често не осјетимо колико је штикла заправо нестабилна. Међутим, ако ципела не може да задржи равнотежу при благом додиру прста док је празна, замислите колико ће теже одржавати стабилност када на њу ослоните цјелокупну тежину тијела док ходате по асфалту или паркету.
Сљедећи пут када кренете у шопинг, прије него што уопште обујете штикле, примјените овај брзи тест од двије секунде - ваша стопала и леђа биће вам захвални!
(Она.рс)
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