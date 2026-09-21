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Нокти у овој боји су прави јесењи хит

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21.09.2026 15:26

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Нокти у овој боји су прави јесењи хит
Фото: Unsplash

Ако постоји боја која као да је створена за прве хладније дане, онда је то боја шљиве.

Дубока, богата и елегантна нијанса љубичасте ове се јесени посебно истакла међу трендовима маникира и полако преузима мјесто класичним бордо, смеђим и тамноцрвеним тоновима.

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Након љета обиљеженог млијечним, пастелним и прозирним маникирима, јесен традиционално доноси повратак засићеним бојама. Ове сезоне управо је плум, односно боја зреле шљиве, једна од нијанси коју ћемо све чешће виђати на ноктима, преноси Задовољна.хр.

Савршена боја

Негдје између тамнољубичасте, бордо и боје вина, боја шљиве има све оно што тражимо од јесени. Довољно је тамна да изгледа ефектно и софистицирано, али је истодобно нешто занимљивији избор од класичне црвене.

Још једна њена предност је свестраност. Једнако добро изгледа на кратким, уредно заобљеним ноктима као и на дугим бадемастим или четвртастим ноктима, а овисно о завршном ефекту може дјеловати минималистички, елегантно или врло упечатљиво.

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Од једноставног маникира до ефектног наил арта

Најједноставнија верзија уједно је и она с којом је тешко погријешити, а високи сјај додатно наглашава богатство нијансе и даје јој готово луксузан изглед.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

мода

налакирани нокти

тренд

Трендови за јесен

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