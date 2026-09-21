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Овим знаковима седмица доноси стрес, напетост и бројне обавезе

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21.09.2026 15:20

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Хороскоп или астролошка карта је дијаграм који приказује положај Сунца, Мјесеца, планета и звијезда у тренутку неког догађаја или рођења особе
Фото: pexels/Chris F

Неки хороскопски знакови ће ове седмице имати осјећај да се све догађа од‌једном. Обавезе, неочекивани разговори и промјене планова могли би им донијети додатну напетост, а највећи изазов биће пронаћи равнотежу између свега што морају направити и времена за одмор.

Ован

Овнови би ове седмице могли имати осјећај да сви нешто траже од њих. Њихова потреба да све ријеше одмах могла би их додатно исцрпити, посебно ако преузму више обавеза него што реално могу стићи. Највећи изазов биће успорити и прихватити да се неке ствари не могу ријешити преко ноћи.

Рак

Ракови би могли бити осјетљивији него иначе, а ситнице које би иначе игнорисали могле би их више оптерећивати. Напетост у приватним односима или осјећај да морају бринути за све око себе могли би им узети пуно енергије. Важно је да не забораве на властите потребе, преноси Индекс.

Д‌јевица

Д‌јевице би се могле наћи под притиском због великог броја задатака и жеље да све буде савршено. Ова седмица могла би их подсјетити да није свака ситница вриједна додатног анализирања. Понекад је довољно направити најбоље што могу и наставити даље.

Шкорпија

Шкорпије би могле имати осјећај да морају држати све под контролом, али неке ситуације неће зависити само од њих. То би могло изазвати фрустрацију и нервозу. Највише ће им помоћи ако покушају пустити ствари које не могу промијенити.

Јарац

Јарчеви би могли осјетити притисак због посла, финансија или дугорочних планова. Њихова одговорност често их тјера да преузму превише терета, па би ове седмице требало да припазе да не занемаре одмор и властито расположење.

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