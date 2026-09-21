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Дјевојке из Источног Сарајева засукале рукаве и саме очистиле излетише: ''Биле смо затечене призором''

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21.09.2026 16:05

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Андреа Ного и Јана Мичић дјевојке које су самоиницјативно организовале чишћење излетишта код Источног Сарајева.
Фото: АТВ

Девентаестогодишње дјевојке Андреа Ного и Јана Мичић из Источног Сарајева прије неколико дана су својим гестом одушевиле суграђане, али и људе из других градова.

Њих двије су самоиницијативно одлучиле да очисте популарно излетиште у близини Источног Сарајева, које је како кажу било затрпано смећем.

"Љетни распуст смо провеле у изласцима, путовањима, тренинзима, али и у дружењу на једном локалном излетишту. Тамо идемо скоро сваког дана са друштвом", наводе ове дјевојке, те за АТВ откривају како су дошле на идеју да терен уреде и очисте.

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"Када смо једног дана дошле горе, нас двије смо биле саме, и остале смо затечене призором. Излетише је било пуно смећа и биле смо разочаране како људи могу тако немарно да се понашају и остављају смеће свуда. Одједном нам се јавила идеја да бисмо нас двије то могле да очистимо, отишле смо да купимо кесе и кренуле у акцију. Није ту било неког посебног планирања и организовања", кажу Андреа и Јана, које су од ове године студенти. Јана је уписала Правни факултет, док је Андреа бруцош на ЕТФ-у у Источном Сарајеву.

Чишћење Излетиште
Чишћење Излетиште
Уступљена фотографија

Њихова акција на излетишту привукла је пажњу бројних пролазника у аутомобилима, а ски инструктор Огњен Спасојевић их је снимио и објавио видео, захваљујући коме се за овај гест сазнало у јавности.

'"Захвалиле бисмо смо ски инструктору Огњену који нас је снимио док смо то чистиле и објавио видео који је постао виралан. Он нас је наградио ноћењем на Јахорини и бесплатним скијањем", кажу дјевојке.

Како оне наводе, на овом излетишту се највише окупљају млади људи, а свима онима који ту и на сличним мјестима остављају смеће поручиле су:

"То што негдје не постоји канта за смеће, није разлог да се исто баца гдје нам падне напамет. И ми саме често боравимо на том излетишту, али никада не оставимо смеће за собом, него увијек понесемо у град и бацимо у контејнер."

Како кажу, нису очекивале да ће њихова акција изазвати толико пажње, али су добиле доста порука похвале и подршке од пријатеља и познаника.

Чишћење излетишта
Чишћење излетишта
Уступљена фотографија

"Ова акција сигурно може утицати на друге да мање бацају смеће мимо мјеста које је за то предвиђено, али у томе је сигурно пресудан лични одгој и навике појединца", закључују оне на крају разговора.

Андреа и Јана имају у плану да организују и даље сличне акције, јер кажу да и на осталим излетиштима стање није пуно боље.

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Тагови :

Источно Сарајево

чишћење

излетиште

дјевојке очистиле излетише

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