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Утврђено чиме је погођен танкер у Ормуском мореузу

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21.09.2026 16:42

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Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair, File

Танкер за превоз течног нафтног гаса који је пловио из Ормуског мореуза погођен је остацима непознатих пројектила, саопштила је Канцеларија Велике Британије за поморске трговинске операције.

Канцеларија је саопштила да ће танкер наставити пловидбу до наредне луке, додајући да није било погинулих и да су двојица повријеђених чланова посаде задобила само лакше повреде.

Није утврђено цурење горива, нити већа оштећења на пловилу.

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Власти тренутно истражују поријекло и врсту пројектила. Ниједна група или држава до сада није преузела одговорност.

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танкер

погођен танкер

Ормуски мореуз

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