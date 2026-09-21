Утврђено чиме је погођен танкер у Ормуском мореузу

Аутор:АТВ редакција
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Танкер за превоз течног нафтног гаса који је пловио из Ормуског мореуза погођен је остацима непознатих пројектила, саопштила је Канцеларија Велике Британије за поморске трговинске операције.
Канцеларија је саопштила да ће танкер наставити пловидбу до наредне луке, додајући да није било погинулих и да су двојица повријеђених чланова посаде задобила само лакше повреде.
Није утврђено цурење горива, нити већа оштећења на пловилу.
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Власти тренутно истражују поријекло и врсту пројектила. Ниједна група или држава до сада није преузела одговорност.
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