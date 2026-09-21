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"Плашим се за њену безбједност": Атина у сузама, Јелена открила шта је задесило њену кћерку

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21.09.2026 17:42

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JK Jelena Karleuša
Фото: Iks/Jelena Karleuša

Пјевачица Јелена Карлеуша појавила се данас на снимању нове епизоде музичког шоуа "Пинкове звезде", а стајлингом је привукла велику пажњу.

Јелена Карлеуша је проговорила о школовању своје ћерке Атине Тошић, која се сели у Милано, гдје ће студирати моду.

Карли је признала да се плаши за њену безбједност.

"Јако се плашим! Мислим да је ситуација у Европи узела маха. То да више немамо јасне разлике, ни у полу, ни у раси... Ни у каквом опредијељењу, да можеш да будеш и мачка и пас ако желиш, то се мени не свиђа. Тај екстремни либерализам који је од Европе и Америке направио небезбједни хаос за све, поготово за младе, то ми се никако не свиђа "рекла је Јелена и додала:

"Атина је већ јако талентована за моду, већ је почела да коментарише стајлинге. Има јако добар укус и мислим да ће се то све тек искристалисати у Милану. Она је потпуно другачија од мене, сведена, класи и што да не, мало мама да се угледа на њу", истакла је певачица.

"Атина је плакала"

Карлеуша је признала да са млађом ћерком Ником иде у Милано, како би била уз Атину.

"Идем са њом док се мало не смири ситуација. Синоћ је плакала и Ника је плакала, тако да морам и Нику да водим. Тако да ћемо првих пар недјеља бити тамо са њом. Таман и Ника да има мало оправдање да не иде у школу", преноси Телеграф.

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Тагови :

Јелена Карлеуша

Пјевачица

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