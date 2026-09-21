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Скок цијена горива натјерао возаче у Француској да пређу на биљно уље

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21.09.2026 17:20

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Мушкарац сипа гриво у аутомобил.
Фото: Tanjug/AP

Поједини возачи у Француској почели су да користе уље уљане репице као гориво за њихове аутомобиле на дизелски погон усљед рекордног раста цијена дизела, јавили су данас француски медији.

Према наводима "БФМТВ-а", литар уља уљане репице износи 1,53 евра, што је готово за евро јефтиније од дизела.

"Због ове разлике у цијени, Французи разматрају да пређу на нову врсту горива", јавља БФМТВ.

Ненад Рашковић

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Истовремено, други возачи су опрезни по том питању и не предузимају такав ризик из бојазни да би то могло да нашкоди моторима. Употребом уља уљање репице може да се оштети систем за убризгавање горива, а предвиђена је и новчана казна од 200 евра.

Цијена дизела у Француској јуче је достигла нови рекордни износ од 2,41 евра по литру.

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Тагови :

бензинске пумпе

гориво

Цијене

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