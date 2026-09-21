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Народно вјеровање на Малу Госпојину: Погледајте у небо и сазнајте каква нас зима чека

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21.09.2026 17:51

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Народно вјеровање на Малу Госпојину: Погледајте у небо и сазнајте каква нас зима чека
Фото: АТВ

Данас, 21. септембра, Српска православна црква и вјерници обиљежавају Малу Госпојину, празник Рођења Пресвете Богородице, за који се у српском народу везују бројни обичаји и вјеровања.

Једно од њих посебно је занимљиво у ово доба године – каже се да вријеме на Малу Госпојину може да наговијести каква ће бити јесен и зима.

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Шта каже народно вјеровање?

Према једном од распрострањених народних вјеровања, ако је на Малу Госпојину ведро, сунчано и без облака током већег дијела дана, предстојећа јесен и зима требало би да буду благе, без много хладних дана.

Супротно томе, облачно и кишовито вријеме на овај празник у народној традицији тумачило се као најава хладнијег и оштријег периода. Неки записи о обичајима наводе и да се посебно посматрала промена времена током самог дана, па се смјена облака, кише и сунца може посматрати као најава промјенљиве јесени.

Некада, када није било савремених временских прогноза, људи су пажљиво пратили понашање облака, вјетра, температуре, животиња и биљака и на основу искуства стварали изреке и правила која су се преносила генерацијама.

Мала Госпојина била је важна прекретница у години

Није случајно што се управо за овај празник везује толико вјеровања о времену. Мала Госпојина долази у периоду када се љето дефинитивно приближава крају, а природа улази у јесен. У традиционалном животу Србије овај празник имао је и практичан значај – везивао се за почетак јесењих радова, орање и сјетву озимих усјева, док су од Мале Госпојине почињале и јесење свадбе.

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Зато се поглед у небо на овај дан некада схватао озбиљније него данас. Вријеме није било само питање тога да ли ће дан бити пријатан за шетњу или посао – од њега су зависили пољопривредни радови, љетина и припрема домаћинства за хладнији дио године.

А према данашњем небу, порука народног вјеровања није ни потпуно добра ни потпуно лоша. Послије облачног и мјестимично кишног почетка, стиже сунце и разведравање. Ако бисмо то протумачили у духу старог обичаја, јесен би могла да буде промјенљива: са првим хладнијим периодима, али и са довољно сунчаних и топлих дана.

(ЖенаБлиц)

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Тагови :

Мала Госпојина

Временска прогноза

обичаји

православље

народно вјеровање

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