Logo

Пали преваранти: Фиктивним фактурама покупили милионе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.09.2026 17:14

Коментари:

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Фото: Pexels

Припадници УКП-а и Пореске полиције у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције ВЈТ у Новом Саду ухапсили су М. Н. (46) и А. М. (46) због сумње да су преко фиктивних фактура опрали чак 29 милиона динара и оштетили буџет Србије за 9 милиона динара.

Заједничком и муњевитом акцијом Службе за борбу против корупције Управе криминалистичке полиције и Сектора пореске полиције, под надзором Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, разбијена је још једна финансијска криминална група.

Лисице на руке стављене су М. Н. (46) и А. М. (46) због постојања основа сумње да су у саизвршилаштву починили кривична дела пореска превара у вези са ПДВ-ом, пореска утаја и прање новца.

Истом кривичном пријавом у редовном поступку биће обухваћена још три лица, док полиција интензивно трага за две особе.

Сумња се да су осумњичени од 20. децембра 2024. до 22. јула 2025. године преко својих привредних друштава испостављали фиктивне фактуре фирми чија су одговорна лица ухапшени М. Н. и А. М.

Полиција ФБиХ

Хроника

Хапшење у БиХ: Пронађена већа количина оружја

Укупан износ ових лажних рачуна достигао је астрономских 29.000.000 динара, који су уредно плаћени са рачуна фирме.

Након уплате по фиктивним фактурама, новац је даље пребациван на лични рачун Н. К. (33), фактичког власника фиктивних предузећа. Он је потом подизао готовину и на тај начин избегавао плаћање пореза на додату вредност и пореза на добит.

Овом разрађеном шемом прања новца и избегавања пореских обавеза, осумњичени су себи прибавили противправну имовинску корист и оштетили буџет Републике Србије за чак 9.000.000 динара.

Ухапшенима М. Н. и А. М. одређено је задржавање до 48 часова, након чега ће уз кривичну пријаву бити приведени надлежном тужилаштву у Новом Саду, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хапшење

превара

Црна хроника

Србија

Коментари (0)

Више из рубрике

Судија држи чекић у судници

Србија

Малољетник због тешког убиства осуђен на 9 година затвора

1 ч

0
Полиција Србија

Србија

Шесторо дјеце и мајка повријеђени у тешкој несрећи коју је изазвао пијани отац

1 ч

0
шака рука прсти песница

Србија

Језиво породично насиље: Мушкарац давио супругу и сна, пријетио им клањем

2 ч

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Србија

Осумњиченом за убиство мајке у Новом Саду одређен притвор

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

51

Народно вјеровање на Малу Госпојину: Погледајте у небо и сазнајте каква нас зима чека

17

42

"Плашим се за њену безбједност": Атина у сузама, Јелена открила шта је задесило њену кћерку

17

37

Мушкарац (30) прешао преко дупле пуне линије и забио се у аутомобил: Преминуо на лицу мјеста

17

32

Упућен приједлог: Забрана друштвених мрежа за дјецу млађу од 13 година

17

28

Амир Пашић Фаћо пуштен на слободу након предложених мјера забране

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима