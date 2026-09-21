Пали преваранти: Фиктивним фактурама покупили милионе

Аутор:АТВ редакција
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Припадници УКП-а и Пореске полиције у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције ВЈТ у Новом Саду ухапсили су М. Н. (46) и А. М. (46) због сумње да су преко фиктивних фактура опрали чак 29 милиона динара и оштетили буџет Србије за 9 милиона динара.
Заједничком и муњевитом акцијом Службе за борбу против корупције Управе криминалистичке полиције и Сектора пореске полиције, под надзором Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, разбијена је још једна финансијска криминална група.
Лисице на руке стављене су М. Н. (46) и А. М. (46) због постојања основа сумње да су у саизвршилаштву починили кривична дела пореска превара у вези са ПДВ-ом, пореска утаја и прање новца.
Истом кривичном пријавом у редовном поступку биће обухваћена још три лица, док полиција интензивно трага за две особе.
Сумња се да су осумњичени од 20. децембра 2024. до 22. јула 2025. године преко својих привредних друштава испостављали фиктивне фактуре фирми чија су одговорна лица ухапшени М. Н. и А. М.
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Укупан износ ових лажних рачуна достигао је астрономских 29.000.000 динара, који су уредно плаћени са рачуна фирме.
Након уплате по фиктивним фактурама, новац је даље пребациван на лични рачун Н. К. (33), фактичког власника фиктивних предузећа. Он је потом подизао готовину и на тај начин избегавао плаћање пореза на додату вредност и пореза на добит.
Овом разрађеном шемом прања новца и избегавања пореских обавеза, осумњичени су себи прибавили противправну имовинску корист и оштетили буџет Републике Србије за чак 9.000.000 динара.
Ухапшенима М. Н. и А. М. одређено је задржавање до 48 часова, након чега ће уз кривичну пријаву бити приведени надлежном тужилаштву у Новом Саду, преноси Информер.
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