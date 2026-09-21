Бивши водитељ доживио саобраћајну незгоду: Хитно хоспитализован

Аутор:АТВ редакција
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Директор једног познатог музичког фестивала, Игор Карадаревић, доживио је удес на путу ка Крупњу, у којој је настала огромна материјална штета од око 100.000 евра.
На срећу, у удесу није било тешко повријеђених лица.
Како се наводи, до несреће је дошло када је возило из супротног смјера проклизало на путу и директно ударило у аутомобил којим је управљао Карадаревић.
Након удеса, некадашњи водитељ РТС-а, превезен је у болницу у Лозници гдје му је указана медицинска помоћ.
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Љекари су га збринули због повреде врата, претрпљеног великог стреса и повишеног крвног притиска.
Према незваничним сазнањима, он се у тренутку несреће упутио ка општини Крупањ, преноси "Курир".
(Телеграф/Курир)
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