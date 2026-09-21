Logo

Бивши водитељ доживио саобраћајну незгоду: Хитно хоспитализован

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.09.2026 18:05

Коментари:

0
Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Директор једног познатог музичког фестивала, Игор Карадаревић, доживио је удес на путу ка Крупњу, у којој је настала огромна материјална штета од око 100.000 евра.

На срећу, у удесу није било тешко повријеђених лица.

Како се наводи, до несреће је дошло када је возило из супротног смјера проклизало на путу и директно ударило у аутомобил којим је управљао Карадаревић.

Након удеса, некадашњи водитељ РТС-а, превезен је у болницу у Лозници гдје му је указана медицинска помоћ.

илу-болница-21052026

Србија

Расте број обољелих од опасног вируса: Већина пацијената у тешком стању

Љекари су га збринули због повреде врата, претрпљеног великог стреса и повишеног крвног притиска.

Према незваничним сазнањима, он се у тренутку несреће упутио ка општини Крупањ, преноси "Курир".

(Телеграф/Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна незгода

Водитељ

хоспитализација

Игор Карадаревић

Коментари (0)

Више из рубрике

Болница

Србија

Расте број обољелих од опасног вируса: Већина пацијената у тешком стању

2 ч

0
Ненад Рашковић из села Дрен кога је претукла тзв. косовска полиција

Србија

Полицајци који су тешко претукли Србина код Зубиног Потока враћени на посао

3 ч

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Србија

Пали преваранти: Фиктивним фактурама покупили милионе

3 ч

0
Судија држи чекић у судници

Србија

Малољетник због тешког убиства осуђен на 9 година затвора

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

28

Трикови помоћу којих ће стари пешкири бити мекани као нови

20

21

Познато кад ће Си Ђинпинг посјетити САД

20

09

Научници из Русије развили уређај који уклања 99 одсто прашине

20

03

Теодоровић за АТВ: ''Екипа заслужна за моје голове''

20

00

21. септембар - Међународни дан мира

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима