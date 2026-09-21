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Тајфун погодио Јапан: Скоро два милиона људи добило наредбу за евакуацију

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21.09.2026 17:02

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Тајфун погодио Јапан.
Фото: Screenshot/X

Снажан тајфун Дујуан погодио је источни Јапан, доносећи обилну кишу, снажан вјетар, поплаве и клизишта.

Јапанске власти издале су наредбе за евакуацију које обухватају готово два милиона људи на подручју Токија и околних префектура.

Према подацима јапанске Агенције за управљање пожарима и катастрофама (ФДМА), наредбе се односе на 1.908.645 људи у префектурама Ибараки, Чиба, Токио, Канагава, Шизуока и Саитама.

Наредба за евакуацију не значи присилно исељавање становништва, али власти на четвртом нивоу упозорења позивају становнике угрожених подручја да се склоне на сигурно.

Једна жртва

Према најновијем извјештају ФДМА-е, једна особа је погинула у граду Ничинан у префектури Мијазаки. У Јокосуки, у префектури Канагава, једна особа пронађена је без свијести након клизишта, док је у граду Мјура једна особа тешко повријеђена. Ватрогасци су интервенисали и на другим локацијама погођеним клизиштима.

Посебно тешко стање забиљежено је на острву Изу Ошима, које административно припада Токију. Јапанска метеоролошка агенција (ЈМА) издала је упозорење петог нивоа због опасности од клизишта, што је највиши степен упозорења. Агенција упозорава да су на појединим подручјима катастрофе можда већ почеле и позива становнике да одмах предузму мјере како би заштитили живот.

У само 24 сата на Изу Ошими пало је 565 милиметара кише, док је у дијелу префектуре Чиба забиљежено готово 280 милиметара. Метеоролози упозоравају и на могућност поплава, излијевања ријека, снажних удара вјетра и високих валова.

Проблеми у саобраћају

Тајфун је изазвао велике проблеме у саобраћају. Отказано је најмање 275 летова, укључујући летове Јапан Аирлинеса и Алл Ниппон Аирwаyса, док је жељезнички саобраћај поремећен у Токију, Чиби, Ибаракију и другим подручјима.

Више од 42.000 путника погођено је отказивањем летова. Хиљаде домаћинстава остале су без електричне енергије, а због невремена отказан је и завршни дан сајма Токио Гејм Шоу.

Обилна киша захватила је острвље Изу, Чибу и друга подручја уз пацифичку обалу. Метеоролози посебно упозоравају на могућност стварања уских подручја изузетно снажних оборина која у кратком времену могу изазвати бујичне поплаве и клизишта.

Дујуан је 25. именована олуја ове сезоне на западном Пацифику. Јапанска метеоролошка агенција раније је забиљежила сталну брзину вјетра од око 144 километра на сат, уз ударе који су достизали готово 200 километара на сат, преноси Аваз.

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Тагови :

Јапан

Тајфун

Поплаве

клизиште

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