Тајфун погодио Јапан: Скоро два милиона људи добило наредбу за евакуацију

Аутор:АТВ редакција
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Снажан тајфун Дујуан погодио је источни Јапан, доносећи обилну кишу, снажан вјетар, поплаве и клизишта.
Јапанске власти издале су наредбе за евакуацију које обухватају готово два милиона људи на подручју Токија и околних префектура.
Према подацима јапанске Агенције за управљање пожарима и катастрофама (ФДМА), наредбе се односе на 1.908.645 људи у префектурама Ибараки, Чиба, Токио, Канагава, Шизуока и Саитама.
Наредба за евакуацију не значи присилно исељавање становништва, али власти на четвртом нивоу упозорења позивају становнике угрожених подручја да се склоне на сигурно.
Према најновијем извјештају ФДМА-е, једна особа је погинула у граду Ничинан у префектури Мијазаки. У Јокосуки, у префектури Канагава, једна особа пронађена је без свијести након клизишта, док је у граду Мјура једна особа тешко повријеђена. Ватрогасци су интервенисали и на другим локацијама погођеним клизиштима.
This is the heaviest rain I’ve ever seen in Japan. I step outside for half a second and get SOAKED!!! pic.twitter.com/U6Uorput5Q— JetSetHan 🔜 Riftbound Qualifiers LA (@JetSetHan) September 21, 2026
Посебно тешко стање забиљежено је на острву Изу Ошима, које административно припада Токију. Јапанска метеоролошка агенција (ЈМА) издала је упозорење петог нивоа због опасности од клизишта, што је највиши степен упозорења. Агенција упозорава да су на појединим подручјима катастрофе можда већ почеле и позива становнике да одмах предузму мјере како би заштитили живот.
У само 24 сата на Изу Ошими пало је 565 милиметара кише, док је у дијелу префектуре Чиба забиљежено готово 280 милиметара. Метеоролози упозоравају и на могућност поплава, излијевања ријека, снажних удара вјетра и високих валова.
Тајфун је изазвао велике проблеме у саобраћају. Отказано је најмање 275 летова, укључујући летове Јапан Аирлинеса и Алл Ниппон Аирwаyса, док је жељезнички саобраћај поремећен у Токију, Чиби, Ибаракију и другим подручјима.
Више од 42.000 путника погођено је отказивањем летова. Хиљаде домаћинстава остале су без електричне енергије, а због невремена отказан је и завршни дан сајма Токио Гејм Шоу.
Typhoon Dujuan (Typhoon No. 25) is hitting Japan, bringing heavy rain and strong winds as the storm moves toward the Tokyo area.— 𝓐𝓶𝓶𝓲𝓶 👸 (@Ammim_) September 21, 2026
275+ flights have been cancelled, while authorities have issued warnings over flooding and landslides. Japan is on high alert 🇯🇵 pic.twitter.com/pFSm9tBeN9
Обилна киша захватила је острвље Изу, Чибу и друга подручја уз пацифичку обалу. Метеоролози посебно упозоравају на могућност стварања уских подручја изузетно снажних оборина која у кратком времену могу изазвати бујичне поплаве и клизишта.
Дујуан је 25. именована олуја ове сезоне на западном Пацифику. Јапанска метеоролошка агенција раније је забиљежила сталну брзину вјетра од око 144 километра на сат, уз ударе који су достизали готово 200 километара на сат, преноси Аваз.
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