Мерц: Тежак ударац

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки канцелар Фридрих Мерц рекао је да ће одржати своју владајућу коалицију на окупу зарад "демократске будућности" своје земље, након убједљивих пораза његове странке на изборима у двије савезне покрајине!
"Одлучни смо да одговоримо историјским изазовима са којима се наша земља суочава", рекао је Мерц, мислећи на коалицију између његове Хришћанско-демократске уније (ЦДУ) и Социјалдемократске партије (СПД).
Мерцова позиција нашла се под све већим притиском након резултата избора у недјељу. У сјевероисточној савезној покрајини Мекленбург-Западна Померанија, крајње десничарска Алтернатива за Њемачку (АфД) освојила је највише гласова, док ЦДУ није успјела да достигне ни изборни праг потребан за улазак у покрајински парламент.
У међувремену, у Берлину је ЦДУ заузела друго мјесто, иза странке Дие Линке, која припада крајњој љевици, док је и АфД остварила значајан напредак, пренио је BBC.
Обраћајући се новинарима на конференцији за медије у понедјељак, Мерц је резултат у Мекленбург-Западној Померанији описао као "тежак ударац".
"Ови избори представљају дубоку прекретницу. То је драматичан резултат без преседана за ЦДУ у Њемачкој", рекао је он.
Међутим, одбацио је тврдњу да су његове ниске оцјене популарности биле разлог изборних пораза.
"Разлози за ове изборне резултате далеко надилазе мене лично", инсистирао је он.
Мерц се налази под све већим притиском након вишемјесечних лоших резултата истраживања јавног мњења, а појавиле су се и гласине да би могао бити замјењен усред мандата, у оквиру такозване замјене канцелара.
На питање раније у понедељак колико му је још времена остало на функцији, копредсједница АфД Алис Вајдел рекла је за BBC: "Врло брзо ће отићи".
Два покрајинска избора одржана су у недјељу, двије недјеље након што је ЦДУ преполовила свој удео у гласовима у савезној покрајини Саксонија-Анхалт, где је АфД остварила велику побједу.
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