Бивши муж Линдзи Кленси: Нисам мислио да ћу дочекати свој 35. рођендан

Аутор:АТВ редакција
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Патрик Кленси, бивши супруг Линдзи Кленси, Американке оптужене да је убила њихово троје дјеце, рекао је да јој је опростио јер није желио да га мржња и бол "заувијек изједају изнутра".
У интервјуу за ЦБС говорио је о тешком периоду који је претходио трагедији, али и о менталном стању своје тадашње супруге.
Одбрана Линдзи Кленси тврдила је да је патила од тешке постпорођајне психозе и да због тога не би требало да буде кривично одговорна.
Тужилаштво је тврдило да је Линдзи 24. јануара 2023. године задавила њихово троје дјеце, петогодишњу Кору, трогодишњег Досона и осмомјесечног Калана, у њиховој кући у Даксберију, у Масачусетсу.
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Након тога је скочила кроз прозор са другог спрата и остала парализована. Током суђења кретала се у инвалидским колицима.
Патрик је током суђења говорио о погоршању њеног менталног здравља након порођаја.
"Нисам знао како да се носим са постпорођајним менталним поремећајем. Мислим да ментална болест може на трагичан начин да завара човјека", рекао је.
Како је објаснио, управо због тога је временом одлучио да јој опрости.
"Виђао сам наслове попут 'мајка убица', 'убица беба', 'чудовиште'. Ниједан од њих није био тачан. Вјерујем да је њена ментална болест била узрок тога", рекао је Патрик.
Додао је да би, да није успио да опрости, "заувијек био изједен изнутра".
На питање да ли сматра да је требало нешто другачије да уради прије трагедије, Патрик је одговорио да је учинио најбоље што је могао у датим околностима.
"Живим са посљедицама. Живим са тим сваког дана", рекао је.
Говорећи о периоду након смрти дјеце, признао је и да је имао суицидалне мисли.
"Нисам мислио да ћу дочекати свој 35. рођендан. И био сам потпуно помирен с тим", рекао је.
Током суђења био је изложен и бројним нападима на интернету, укључујући тврдње да је на неки начин одговоран за смрт дјеце.
Патрик је рекао да су такве тврдње биле "изузетно штетне за наслеђе његове дјеце" и да су скретале пажњу са проблема менталног здравља жена након порођаја.
Због великог интересовања јавности преселио се из Даксберија у Њујорк.
Судија је почетком септембра прогласио процес неважећим након што порота није успела да донесе једногласну одлуку о кривици Линдзи Кленси.
Тужилаштво још није саопштило да ли ће тражити ново суђење. Наредно рочиште заказано је за 29. септембар пред Вишим судом у Плимуту, у Масачусетсу.
Патрик данас са новом супругом Рејчел Денис заснива породицу. Каже да жели да својој будућој дјеци једног дана прича о њиховој браћи и сестри.
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