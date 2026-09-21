Мушкарац (30) прешао преко дупле пуне линије и забио се у аутомобил: Преминуо на лицу мјеста

Аутор:АТВ редакција
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Полицијска управа дубровачко-неретванска објавила је детаље тешке саобраћајне несреће која се ноћас око 2.25 догодила на Јадранској магистрали (Д-8) код мјеста Смоквина, у којој је погинуо 30-годишњи возач, док се једна жена бори за живот.
Према резултатима полицијског увиђаја, 30-годишњи хрватски држављанин возио је аутомобил дубровачких регистарских ознака према Дубровнику. Из још неутврђених разлога, на равном дијелу пута прешао је преко двоструке пуне линије у супротну траку и директно се сударио са аутомобилом њемачких регистарских ознака који је долазио из супротног смјера, а којим је управљао 56-годишњи држављанин Њемачке.
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Након силовитог фронталног судара, возило дубровачких регистарских ознака одбачено је на травнату површину поред коловоза, гдје је задњим дијелом ударило у брдо. Тридесетогодишњи возач преминуо је на мјесту несреће од задобијених повреда.
Путница из другог аутомобила, 46-годишња држављанка Аустрије, задобила је тешке тјелесне повреде опасне по живот и хитно је превезена у дубровачку болницу, гдје се љекари боре за њен живот.
Возач аутомобила њемачких регистарских ознака, 56-годишњи Нијемац, задобио је лакше повреде.
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Због увиђаја и уклањања смрсканих возила саобраћај на магистрали био је потпуно обустављен до 3.10, након чега је полиција возила наизмјенично пропуштала једном саобраћајном траком.
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