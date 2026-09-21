Свађа прерасла у физички обрачун: Дјевојка покушала да раздвоји мушкарце, па и она повријеђена

Аутор:АТВ редакција
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Нарушени комшијски односи у Солину ескалирали су у недјељу увече, када је вербална свађа двојице мушкараца прерасла у физички обрачун. У сукобу је један мушкарац тешко повријеђен, а други лакше, саопштила је сплитско-далматинска полиција.
Теже повреде задобио је 52-годишњак, којем су љекари утврдили повреде пршљена и руке. Други учесник сукоба, 40-годишњак, лакше је повријеђен, а утврђено је и да је био под дејством алкохола, са концентрацијом од 1,62 промила.
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У сукоб се умијешала и 24-годишња дјевојка која је покушала да раздвоји двојицу мушкараца, при чему је и сама задобила површинске повреде.
Обојица мушкараца налазе се под полицијским надзором, а током дана над њима ће бити спроведена криминалистичка истрага.
Против обојице ће бити поднијете пријаве због нарушавања јавног реда и мира.
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Полиција ће против 40-годишњака поднијети и кривичну пријаву због основане сумње да је 52-годишњаку нанио тешку тјелесну повреду.
(Индекс)
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