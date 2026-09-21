Од поноћи у Хрватској дизел скупљи за шест, бензин за један цент по литри

Након интервенције Владе у Хрватској ће од поноћи бензин бити скупљи један, а дизел шест цени за литар.

Бензинско гориво продаваће се по цијени од 1,74 евра за литар, а дизел ће коштати 1,91 евро за литар.

Највише ће поскупити плави дизел, за чак 10 центи и продаваће се по по цијени од 1,50 евра за литар.

Течни плин за спремнике коштаће 1,41 евра по килограму, што је поскупљење од три цента, а у боцама ће се продавати по 1,99 евра за килограм, што је поскупљење од четири центи по килограму.

Нове цијене ће важити у наредних седам дана од поноћи, саопштено је из Владе, преноси Танјуг.