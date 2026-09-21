Од поноћи у Хрватској дизел скупљи за шест, бензин за један цент по литри

Аутор:АТВ редакција
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Након интервенције Владе у Хрватској ће од поноћи бензин бити скупљи један, а дизел шест цени за литар.
Бензинско гориво продаваће се по цијени од 1,74 евра за литар, а дизел ће коштати 1,91 евро за литар.
Највише ће поскупити плави дизел, за чак 10 центи и продаваће се по по цијени од 1,50 евра за литар.
Течни плин за спремнике коштаће 1,41 евра по килограму, што је поскупљење од три цента, а у боцама ће се продавати по 1,99 евра за килограм, што је поскупљење од четири центи по килограму.
Нове цијене ће важити у наредних седам дана од поноћи, саопштено је из Владе, преноси Танјуг.
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